Dursun Özbek, Mustafa Cengiz'i tebrik etti

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen ve Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in başkan adayı olduğu kongrede saat 15.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı. Son sandıkta oylar sayılmadan önce Mustafa Cengiz başkanlığını ilan edecek yeterli oyu aldı.

Galatasaray Olağanüstü Seçimli Kongresi'nde Dursun Özbek, son sandıkta oylar sayılmadan önce Mustafa Cengiz'i başkanlığı için tebrik etti ve salondan ayrıldı.