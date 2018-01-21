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    21 Ocak 2018, Pazar
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    , 'i tebrik etti

    Dursun Özbek, Mustafa Cengiz'i tebrik etti

    Spor Kulübü'nün yeni başkanı oldu. Eski başkan , son sandık sayılmadan Cengiz'i tebrik etti ve salondan ayrıldı.

    Lisesinde gerçekleştirilen ve ile 'in başkan adayı olduğu kongrede saat 15.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı. Son sandıkta oylar sayılmadan önce Mustafa Cengiz başkanlığını ilan edecek yeterli oyu aldı.

    Galatasaray Olağanüstü Seçimli Kongresi'nde Dursun Özbek, son sandıkta oylar sayılmadan önce Mustafa Cengiz'i başkanlığı için tebrik etti ve salondan ayrıldı.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:51
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