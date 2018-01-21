Dursun Özbek, Mustafa Cengiz'i tebrik etti
Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni başkanı Mustafa Cengiz oldu. Eski başkan Dursun Özbek, son sandık sayılmadan Cengiz'i tebrik etti ve salondan ayrıldı.
Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen ve Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in başkan adayı olduğu kongrede saat 15.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı. Son sandıkta oylar sayılmadan önce Mustafa Cengiz başkanlığını ilan edecek yeterli oyu aldı.
Galatasaray Olağanüstü Seçimli Kongresi'nde Dursun Özbek, son sandıkta oylar sayılmadan önce Mustafa Cengiz'i başkanlığı için tebrik etti ve salondan ayrıldı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:51
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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