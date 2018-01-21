Uğur Çiftçi Galatasaray'a gidiyor: Açıklandı!
Adı Galatasaray'la anılan Gençlerbirliği'nin sol beki Uğur Çiftçi'yle ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Ümit Özat, oyuncunun önünü tıkamayacağını açıkladı.
İşte Özat'ın açıklamaları:
"Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gidişine onay verildi! Ümit Özat: "Uğur bizim kaptanımız. Bu takım için gerekeni yapıyorlar. Zamanı gelince mutlaka teklif gelecektir. Uğur ve bizim için hayırlısı ne ise o olsun. Ben hiçbir zaman oyuncumun önüne tıkamak istemem"
"Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gidişine onay verildi! Ümit Özat: "Uğur bizim kaptanımız. Bu takım için gerekeni yapıyorlar. Zamanı gelince mutlaka teklif gelecektir. Uğur ve bizim için hayırlısı ne ise o olsun. Ben hiçbir zaman oyuncumun önüne tıkamak istemem"
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
-
Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
-
Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
Uğur Çiftçi Galatasaray'a gidiyor: Açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.