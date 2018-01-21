Uğur Çiftçi Galatasaray'a gidiyor: Açıklandı!

Adı Galatasaray'la anılan Gençlerbirliği'nin sol beki Uğur Çiftçi'yle ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Ümit Özat, oyuncunun önünü tıkamayacağını açıkladı.

İşte Özat'ın açıklamaları:



"Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gidişine onay verildi! Ümit Özat: "Uğur bizim kaptanımız. Bu takım için gerekeni yapıyorlar. Zamanı gelince mutlaka teklif gelecektir. Uğur ve bizim için hayırlısı ne ise o olsun. Ben hiçbir zaman oyuncumun önüne tıkamak istemem"