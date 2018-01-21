Ataman: 2026’da aday olacağım
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın eski koçu Ergin Ataman da seçimde oy kullandı. Anadolu Efes'i çalıştıran deneyimli koç daha önce kulüp bünyesinde çalıştığı için ilk kez oy hakkına sahip oldu. Ataman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada heyecanlı olduğunu belirtirken "2026 yolunda ilk tecrübe" diyerek gelecekte başkanlık sinyali verdi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
Ataman: 2026’da aday olacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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