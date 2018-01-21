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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Ataman: 2026’da aday olacağım

    Ataman: 2026’da aday olacağım
    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın eski koçu Ergin Ataman da seçimde oy kullandı. 'i çalıştıran deneyimli koç daha önce kulüp bünyesinde çalıştığı için ilk kez oy hakkına sahip oldu. Ataman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada heyecanlı olduğunu belirtirken "2026 yolunda ilk tecrübe" diyerek gelecekte başkanlık sinyali verdi.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:07
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