Süren ‘Sarı’ dedi
Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Faruk Süren oy vermeden önce rengini açıkladı. Süren "Galatasaray tribünlerinde tezahürata 'Sarı' diye başlanır. Ben de 'Sarı' dedim. Mustafa Cengiz'i destekliyorum" ifadelerini kullandı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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