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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Eder 13. sandıkta gitti!

    Eder 13. sandıkta gitti!
    Sarı-kırmızılı camiada Ahmet Ocaklı ile birlikte "Derin Galatasaray" olarak bilinen Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder, ile beraber hareket ediyordu. Eder, 13. sandık sonuçlarını görünce "Artık buradan seçim dönmez" diyerek salonu terk etti.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
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