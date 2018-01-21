Eder 13. sandıkta gitti!
Sarı-kırmızılı camiada Ahmet Ocaklı ile birlikte "Derin Galatasaray" olarak bilinen Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder, Dursun Özbek ile beraber hareket ediyordu. Eder, 13. sandık sonuçlarını görünce "Artık buradan seçim dönmez" diyerek salonu terk etti.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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