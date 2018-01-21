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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Albayrak-Burak Elmas farkı

    Albayrak-Burak Elmas farkı
    'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz'in en önemli seçim hamlesi hiç kuşkusuz 2 gün kala yaptığı Abdurrahim Albayrak-Burak Elmas hamlesiydi. Camiada çok sevilen bu ikili Cengiz'in başkanlığa seçilmesiyle birlikte Sportif AŞ'de görev alacak. Burak Elmas, dün twitter'da bir hayli etkindi. Elmas "Galatasaray'ın DNA'sı ile oynamayın dedik. Neymiş, imzacılar sandığı önlerine koyduğunda tüymezmiş" yazdı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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