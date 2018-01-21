Albayrak-Burak Elmas farkı
Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz'in en önemli seçim hamlesi hiç kuşkusuz 2 gün kala yaptığı Abdurrahim Albayrak-Burak Elmas hamlesiydi. Camiada çok sevilen bu ikili Cengiz'in başkanlığa seçilmesiyle birlikte Sportif AŞ'de görev alacak. Burak Elmas, dün twitter'da bir hayli etkindi. Elmas "Galatasaray'ın DNA'sı ile oynamayın dedik. Neymiş, imzacılar sandığı önlerine koyduğunda tüymezmiş" yazdı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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