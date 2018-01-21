Gözünün yaşına bakmam
Cengiz’in ilk mesajı futbolculara“Sahada herkes ölümüne mücadele edecek”
Galatasaray'da başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ilk mesajı futbolculara verdi. Cengiz "Sahada ölümüne mücadele etmeyen hiçbir oyuncunun gözünün yaşına bakmam. Biz mücadelenin, doğrunun, dürüstün yanındayız" diye konuştu. Cengiz, "Mayıs ayında şampiyon olsak bile seçime gideceğiz" sözünü tekrarlarken ilk sandıklarda geriden gelip mevcut başkanı geçen ilk isim olduğunu hatırlattı.
Kendisine oy verenlerin bir çığır açtığını söyledi. Cengiz sözlerini şöyle tamamladı: "Ben Galatasaray'ın, sizlerin yüreğiyim, sizlerin aklıyım. Açık, şeffaf bir Galatasaray göreceksiniz. 14 branşta yeniden takımlarımız zirveye oynayacak. Galatasaray'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Fatih hocanın istekleri doğrultusunda takviye yapacağız. Eksiklerimiz varsa olanaklar kapsamında karşılayacağız. Yeniden Galatasaray kendine gelecek. Galatasaray'ın var olan ruhunu parlatacağız. Yaşasın Galatasaray."
'BiZ TÜYMEYiZ BiZ BURDAYIZ'
Galatasaray'da Dursun Özbek'e muhalif isimler bir söze çok takılmıştı. Özbek'in kendisine karşı oy toplayan isimlerin seçimde ortadan kaybolduğunu belirten eski başkan "Tüydüler" ifadesini kullanmıştı. Dün bu üyeler Dursun Özbek'in Mustafa Cengiz'i tebrik ettiği anlarda "Biz tüymeyiz, biz burdayız, biz Galatasaraylıyız" diye tezahürat yaptılar. Salon ayrıca Mustafa Cengiz'in pusula renginden esinlenilerek "Eski Açık Sarı Desene" diye inledi. Yeni başkan Cengiz el sallayarak karşılık verdi.
Kendisine oy verenlerin bir çığır açtığını söyledi. Cengiz sözlerini şöyle tamamladı: "Ben Galatasaray'ın, sizlerin yüreğiyim, sizlerin aklıyım. Açık, şeffaf bir Galatasaray göreceksiniz. 14 branşta yeniden takımlarımız zirveye oynayacak. Galatasaray'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Fatih hocanın istekleri doğrultusunda takviye yapacağız. Eksiklerimiz varsa olanaklar kapsamında karşılayacağız. Yeniden Galatasaray kendine gelecek. Galatasaray'ın var olan ruhunu parlatacağız. Yaşasın Galatasaray."
'BiZ TÜYMEYiZ BiZ BURDAYIZ'
Galatasaray'da Dursun Özbek'e muhalif isimler bir söze çok takılmıştı. Özbek'in kendisine karşı oy toplayan isimlerin seçimde ortadan kaybolduğunu belirten eski başkan "Tüydüler" ifadesini kullanmıştı. Dün bu üyeler Dursun Özbek'in Mustafa Cengiz'i tebrik ettiği anlarda "Biz tüymeyiz, biz burdayız, biz Galatasaraylıyız" diye tezahürat yaptılar. Salon ayrıca Mustafa Cengiz'in pusula renginden esinlenilerek "Eski Açık Sarı Desene" diye inledi. Yeni başkan Cengiz el sallayarak karşılık verdi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
-
Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
-
Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
Gözünün yaşına bakmam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.