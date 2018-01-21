CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kayseri mesaisi sürdü

    Kayseri mesaisi sürdü
    CİMBOM, maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün akşam basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından teknik ve taktik çalışmalar yapıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sabah son çalışmasını yaptıktan sonra uçakla Kayseri'ye hareket edecek. , sakatlığı bulunan 'nun yerine Selçuk İnan'ı hazırlarken, cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Maicon'un yokluğunda ise savunmada 'e Ahmet Çalık'ın eşlik etmesi bekleniyor.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayseri mesaisi sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN