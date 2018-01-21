Kayseri mesaisi sürdü
CİMBOM, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün akşam basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından teknik ve taktik çalışmalar yapıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sabah son çalışmasını yaptıktan sonra uçakla Kayseri'ye hareket edecek. Fatih Terim, sakatlığı bulunan Fernando'nun yerine Selçuk İnan'ı hazırlarken, cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Maicon'un yokluğunda ise savunmada Serdar Aziz'e Ahmet Çalık'ın eşlik etmesi bekleniyor.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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