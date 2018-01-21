Özat: Uğur’un önünü tıkamam
GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Ümit Özat'a Uğur Çiftçi'nin transfer durumu soruldu. Galatasaray'ın gündemindeki başarılı futbolcu için Özat şu ifadeleri kullandı: "Uğur bizim kaptanımız. Mutlaka teklifler gelecektir. Uğur ve bizim için hayırlısı ne ise o olsun. Hiçbir zaman oyuncumun önünü tıkamak istemem"
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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