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    21 Ocak 2018, Pazar
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    antrenmana çıktı

    Claudio Taffarel antrenmana çıktı
    'in gelişiyle birlikte efsane eldiven de kaleci antrenörü olarak kulübe dönmüştü. Brezilyalı futbol adamı dün İstanbul'a geldi. Kayserispor maçı için antrenmana katılan Claudio Taffarel, , ve Cedric Carrasso'yu çalıştırdı. Taffarel'in gelişiyle Muslera'nın morali yükseldi.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:37
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