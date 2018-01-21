Claudio Taffarel antrenmana çıktı
Fatih Terim'in gelişiyle birlikte efsane eldiven Claudio Taffarel de kaleci antrenörü olarak kulübe dönmüştü. Brezilyalı futbol adamı dün İstanbul'a geldi. Kayserispor maçı için antrenmana katılan Claudio Taffarel, Fernando Muslera, Eray İşcan ve Cedric Carrasso'yu çalıştırdı. Taffarel'in gelişiyle Muslera'nın morali yükseldi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
Claudio Taffarel antrenmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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