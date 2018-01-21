Takvimi zorlu
Yeni başkan Cengiz’i ciddi ödemeler ve projeler bekliyor
Futbolculara yarın hemen ödenmesi gereken 5 milyon dolar var.
Mayıs sonuna kadar ciddi ödemeler mevcut. Kulüp kasasından çıkması gereken para 30 milyon dolar.
Basketbolda transfer yasağının kalkması gerekiyor. Bunun için eski basketçi Russ Smith'e olan 265 bin dolar borç kapatılmak zorunda.
14 Şubat'ta Türk Telekom Stadı içinde yer alan kulüp müzesi açılacak.
16 Şubat'ta Sportif AŞ'nin ikinci çeyrek mali tablosu açıklanacak ve UEFA ile FFP görüşmesi yapılacak.
Riva-Florya projesi kapsamında Florya, Şubat ayında ihaleye çıkacak.
Riva-Florya projesinden ilk ödeme kasaya girmişti. 2. kez para gelecek.
Ruhsatı alınan kapalı basketbol salonu, Mecidiyeköy'de iki senedir bekletilen Ali Sami Yen Oteli, Beyoğlu'nda yer alan Hasnun Galip'teki eski kulüp binası ve Florya'dan Kemerburgaz'a taşınma planlanan yeni tesislerin durumları çok önemli. Başkan Mustafa Cengiz'i yoğun bir program bekliyor.
BİRLİK DE GİTTİ!
DURSUN Özbek, G.Saray başkanlığı ile birlikte Kulüpler Birliği Başkanlığını da kaybetti. Yeni seçime kadar Kulüpler Birliği'ni Başkanvekilleri Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve F.Bahçeli idareci Şekip Mosturoğlu yönetecek.
Yeni Galatasaray
Galatasaray tarihi, Dursun Özbek'in baskın kongre kararı ile başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'in gelişini değil Özbek'in nasıl gittiğini yazacak. Kendinden emin olan ve "Mayıs'ta seçime git" çağrılarına kulak vermeyen Özbek'i yakınında akıl aldıkları yaktı. Derin G.Saray değil, yeni G.Saray kazandı. Artık yeni ve genç G.Saraylıları kimse küçümseyemez
Mini yorum Anıl Köroğlu Savaş Çorlu
Tüymemişler!
Galatasaray'da uzun zamandır böyle nefes nefese geçen bir seçim yarışı görmedim. Dursun Özbek, kurmaylarının ifadesine göre bin oy farkla kazanacaktı. Mustafa Cengiz'in kurmayları ise "Kafa kafaya seçim olur" inancındaydı. Dursun Özbek yıkıldı, erken seçime karşı çıkanlar Mustafa Cengiz'i iktidara getirdi. G.Saray'da oy kullananlar asla inatlaşmaktan ve kavgadan yılmazlar, aksine kol kola girip kendilerini eleştiren başkan ve yöneticilerine karşı ciddi bir şekilde kenetlenirler. Cengiz bile böyle bir seçim zaferini hesaplamıyordu. Özbek'in "İmza atan kişiler için (Tüydüler)" ifadesini kullanması erken seçim isteyenleri sadece lisede bir araya getirmedi, Özbek'e oy verenler bile seçime gelmedi.
Mini yorum Levent Tüzemen
Mayıs sonuna kadar ciddi ödemeler mevcut. Kulüp kasasından çıkması gereken para 30 milyon dolar.
Basketbolda transfer yasağının kalkması gerekiyor. Bunun için eski basketçi Russ Smith'e olan 265 bin dolar borç kapatılmak zorunda.
14 Şubat'ta Türk Telekom Stadı içinde yer alan kulüp müzesi açılacak.
16 Şubat'ta Sportif AŞ'nin ikinci çeyrek mali tablosu açıklanacak ve UEFA ile FFP görüşmesi yapılacak.
Riva-Florya projesi kapsamında Florya, Şubat ayında ihaleye çıkacak.
Riva-Florya projesinden ilk ödeme kasaya girmişti. 2. kez para gelecek.
Ruhsatı alınan kapalı basketbol salonu, Mecidiyeköy'de iki senedir bekletilen Ali Sami Yen Oteli, Beyoğlu'nda yer alan Hasnun Galip'teki eski kulüp binası ve Florya'dan Kemerburgaz'a taşınma planlanan yeni tesislerin durumları çok önemli. Başkan Mustafa Cengiz'i yoğun bir program bekliyor.
BİRLİK DE GİTTİ!
DURSUN Özbek, G.Saray başkanlığı ile birlikte Kulüpler Birliği Başkanlığını da kaybetti. Yeni seçime kadar Kulüpler Birliği'ni Başkanvekilleri Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve F.Bahçeli idareci Şekip Mosturoğlu yönetecek.
Yeni Galatasaray
Galatasaray tarihi, Dursun Özbek'in baskın kongre kararı ile başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'in gelişini değil Özbek'in nasıl gittiğini yazacak. Kendinden emin olan ve "Mayıs'ta seçime git" çağrılarına kulak vermeyen Özbek'i yakınında akıl aldıkları yaktı. Derin G.Saray değil, yeni G.Saray kazandı. Artık yeni ve genç G.Saraylıları kimse küçümseyemez
Mini yorum Anıl Köroğlu Savaş Çorlu
Tüymemişler!
Galatasaray'da uzun zamandır böyle nefes nefese geçen bir seçim yarışı görmedim. Dursun Özbek, kurmaylarının ifadesine göre bin oy farkla kazanacaktı. Mustafa Cengiz'in kurmayları ise "Kafa kafaya seçim olur" inancındaydı. Dursun Özbek yıkıldı, erken seçime karşı çıkanlar Mustafa Cengiz'i iktidara getirdi. G.Saray'da oy kullananlar asla inatlaşmaktan ve kavgadan yılmazlar, aksine kol kola girip kendilerini eleştiren başkan ve yöneticilerine karşı ciddi bir şekilde kenetlenirler. Cengiz bile böyle bir seçim zaferini hesaplamıyordu. Özbek'in "İmza atan kişiler için (Tüydüler)" ifadesini kullanması erken seçim isteyenleri sadece lisede bir araya getirmedi, Özbek'e oy verenler bile seçime gelmedi.
Mini yorum Levent Tüzemen
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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