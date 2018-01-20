"TERİM 1. SIRADAYDI!"

Başkanlığa adaylığı koyduğu dönemde Galatasaray'ın başına getirmek için Fatih Terim ile görüşeceğini söylediğini ifade eden Cengiz, "Ben sevgili Fatih Terim gelmeden önce açıkça ilan ettim. İsimler içerisinde rüçhan hakkı olarak, Galatasaray Divan Üyesi sevgili Fatih Terim ile önce görüşürüm dedim. Galatasaray'ın mali ve idari, sevgili Terim'in de koşulları, Galatasaray camiasıyla da o üzüntüyü, kırgınlığı giderecek bir şekilde bir araya gelirim ve ısrar ederim dedim. Ben bunu dediğim de sevgili Dursun Özbek ve yönetiminin aklında Fatih Terim yoktu. Bunu kesin biliyorum. Benim aklımda vardı hem de 1'inci sırada vardı. Taraftar da yüzde 90-95 seviyesinde Fatih Terim'i istiyordu. Genel Kurulun belli bir kesmi karşı olabilir ama taraftarın ne dediği ne bakmak gerekir. Taraftar bir yandan da halk. Ürünleri alan, maça gelen destekleyen bir kitle, milyonlarca insan var. Bunların yüzde 90-95 Fatih Terim'i talep ediyor. Bunu kulak ardı edemezsiniz, bunu oturup Fatih Terim'e görüşmeniz gerekir. Siz bir anda dönüp giderseniz bunu seçim hamlesi olarak görürüm. Benim Fatih Terim'e bakışım derseniz, benim için Tudor'un gelişi, çok çirkin şekildeydi. Genel spor ahlakına yakışmayan bir şekilde geldi. Galatasaray etiğine hiç yakışmaz. Galatasaray çünkü, farklı olduğunu, etik değerlere sahip olduğunu iddia eden bir kulüp ki öyleyiz. Her şey yerli yerine oturdu. Galatasaray yoldan çıkmıştı, şarampoldeydi. Tudor'un gidişi ve Terim'in gelişi bir raya soktu bizi. Umarım ben başkan olsam da olmasam da Fatih Hoca başarılı olur, Galatasaray şampiyon olur" ifadelerini kullandı.



"SEÇİMİ KAZANIRSAK, ŞAMPİYON OLSAK DA TEKRAR SEÇİME GÖTÜRECEĞİZ"

Başkan seçilirse Mayıs ayında takımın şampiyon olması halinde dahi seçime gideceklerini ifade eden Mustafa Cengiz, "Başkanın bu bence uygunsuz, tüzüğe uysun uymasın yakışıksız erken seçiminden bir rahatsız olduk. Ben aynı zamanda Tüzük Tadil Komisyon Üyesiyim. Bu rahatsızlığımızı da ifade etmek, protesto etmek için açık ve net olarak söylüyoruz. Mayıs'ta biz Galatasaray'ı seçimi kazanırsak, şampiyon bile olsak tekrar seçime götüreceğiz. Neden, fabrika ayarları tekrardan yerli yerine otursun diye. Biz kabul etmiyoruz böyle şeyi. Siz istifa edip hakikaten ayrılabilirsiniz, demokratik hakkınız. Hiç kimse size bir şey diyemez. Saygı duyar. Ama siz tekrardan seçilmek için ısrar edersen, erken seçime giderseniz biz bunu anlamayız. Buna camia olarak tepki veririz. Ben işte o tepkiyim. O tepkinin sesi ve duyarlı davranışıyım. Biz bu nedenle Mayıs 2018'de şampiyon bile olsak erken seçime gideceğiz" diye konuştu.



"GENEL KURUL VE TARAFTARLARIN MEMNUNİYETSİZLİĞİNİ HİSSETTİĞİM AN BIRAKIRIM"

Genel kurul ve taraftarlar arasında çoğunluğun kendilerinden memnun olmadıkları taktirde görevi hemen bırakacaklarını vurgulayan Cengiz, "İki seçenek var. Ya Galatasaray benden memnun olmayacak ya da o günkü koşullara bağlı olarak biz başka şekilde yardımcı oluruz. Taraflar birbirinden memnunsa sözleşme devam eder. Bir nikah akdi olsun, bir ortaklık olsun, bir birliktelik olsun iki tarafından memnun olması gerekir. Taraftar ve genel kurulun çoğunluk olarak benden memnuniyetsizliğini hissettiğim anda ben çekilirim. Hayatım derneklerde, sektörel bazda da olsa cemiyetlerde geçti. Hele sosyal bir dernekte ki Galatasaray sosyal bir dernektir. Bir sivil toplum kuruluşunda zorla kalmam. Burası ticari bir kuruluş değil, benim ve yönetici arkadaşlarımın hiçbir maddi çıkarı yok. Biz istenmediğimizi gördüğümüz anda, başarısız olduğumuzu gördüğümüz anda çekilir ve bizden daha iyi yöneteceğine inandığımız insanları destekleriz" dedi.