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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    ve ekibi seçim zaferini kutladı

    <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a> ve ekibi seçim zaferini kutladı

    Galatasaray Kulübünde yapılan olaganüstü genel kurulda başkanlığa seçilen ve ekibi, düzenlenen kutlamaya katıldı.

    ile girdiği başkanlık yarışını kazanan Cengiz ve listesinde yer alan üyeler, Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'nde bir araya geldi.

    Bazı üyelerin de katıldığı etkinlikte tezahürat ve marşlarla seçim zaferi kutlanıldı.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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