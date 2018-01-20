Mustafa Cengiz ve ekibi seçim zaferini kutladı
Galatasaray Kulübünde yapılan olaganüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ve ekibi, düzenlenen kutlamaya katıldı.
Dursun Özbek ile girdiği başkanlık yarışını kazanan Cengiz ve listesinde yer alan üyeler, Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'nde bir araya geldi.
Bazı üyelerin de katıldığı etkinlikte tezahürat ve marşlarla seçim zaferi kutlanıldı.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:56
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