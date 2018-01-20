Dursun Özbek ile girdiği başkanlık yarışını kazanan Cengiz ve listesinde yer alan üyeler, Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'nde bir araya geldi.

Bazı üyelerin de katıldığı etkinlikte tezahürat ve marşlarla seçim zaferi kutlanıldı.