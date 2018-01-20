Galatasaray'da Taffarel göreve başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, kaleci antrenörü olarak yeniden göreve başlayan Claudio Taffarel'in de katıldığı bildirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas çalışması ile devam ettiği ve taktik çalışma ile sona erdiği belirtildi.

Antrenman öncesi belinde ağrı hisseden Ahmet Çalık ve sol üst arka adalesinde ağrı olan Bafetimbi Gomis'in, sağlık ekibi kontrolünde tedbir amaçlı olarak salonda çalıştığı aktarıldı. Saha çalışmalarına başlayan Fernando Reges'in ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştığı bilgisi verildi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve akşam özel uçakla Kayseri'ye gidecek.