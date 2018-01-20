Eski Galatasaray Erkek Basketbol Takımı antrenörrü Ergin Ataman, 2026'da Galatasaray başkanlığına aday olacağının sinyallerini verdi.



Şu anda Anadolu Efes'i çalıştıran Galatasaray kongre üyesi Ergin Ataman, "Galatasaray genel kurulunda ilk kez oy kullanma heyecanı. 2026 başkanlık yolunda ilk tecrübe" paylaşımı yaptı.



Ataman'ın bu paylaşımı '2026 yılında başkanlığa aday mı olacak?' sorularını da beraberinde getirdi.



