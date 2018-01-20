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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    'dan heyecanlandıran paylaşım

    <a href="/index/ergin-ataman?id=086c639d-1f85-4983-9b17-e07aa9733e04" class="" rel="tag">Ergin Ataman</a>'dan heyecanlandıran paylaşım

    Başantrenörü , 'da düzenlenen başkanlık seçiminde oy verdi. Oy kullanımı sırasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ataman'ın, '2026 başkanlık yolunda ilk tecrübe' notunu paylaşması Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

    Eski Erkek Basketbol Takımı antrenörrü , 2026'da başkanlığına aday olacağının sinyallerini verdi.

    Şu anda 'i çalıştıran Galatasaray kongre üyesi , "Galatasaray genel kurulunda ilk kez oy kullanma heyecanı. 2026 başkanlık yolunda ilk tecrübe" paylaşımı yaptı.

    Ataman'ın bu paylaşımı '2026 yılında başkanlığa aday mı olacak?' sorularını da beraberinde getirdi.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:11
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