Ergin Ataman'dan heyecanlandıran paylaşım
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'da düzenlenen başkanlık seçiminde oy verdi. Oy kullanımı sırasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ataman'ın, '2026 başkanlık yolunda ilk tecrübe' notunu paylaşması Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
Eski Galatasaray Erkek Basketbol Takımı antrenörrü Ergin Ataman, 2026'da Galatasaray başkanlığına aday olacağının sinyallerini verdi.
Şu anda Anadolu Efes'i çalıştıran Galatasaray kongre üyesi Ergin Ataman, "Galatasaray genel kurulunda ilk kez oy kullanma heyecanı. 2026 başkanlık yolunda ilk tecrübe" paylaşımı yaptı.
Ataman'ın bu paylaşımı '2026 yılında başkanlığa aday mı olacak?' sorularını da beraberinde getirdi.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:11
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