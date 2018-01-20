Hıncal Uluç'tan olay sözler: Keşke Arda kadar...
Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Hıncal Uluç, Galatasaray'ın transfer gündemi ve Arda Turan'la ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı:
Devre arası maçlarını da, Bucaspor'la kupa mücadelesini de yakından izledim Galatasaray'ın. Sonuç?.
Bu takımın en acil ihtiyacı santrfor..
Kaleci tamam.. Stoperler fazlasıyla var. Orta saha tonla.. Kanat adamları yedekleriyle hem de.
"İlle de sol bek" diye tutturanlar var..
Hayır.. Lato, bu ülkenin en iyi sol beklerinden. İgor harcamıştı onu, kendi getirdiği halde. Hem de Terim'in "Hücuma çıkan bek"i nasıl istediğini iyi bilirim. Lato gibisi yok. Hakan Balta, icabında Linnes de hazırda.. O zaman niye sol bek?.
Takımda eksik olan şey, "Gerçek" santrfor.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:14
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İşte Van Persie'nin fesih bedeli!
Toplam 1
Yorum
AK Fenerbahçe'yi batıran sayın yöneticiler tarih sizi af etmeyecek. Bu ahlaksızın bütün parasını ödedi iseniz bu parayı cebinizden karşılayın.
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Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oluyor
Toplam 3
Yorum
konyalı siz tarafsız olmaya davet edıyorum niye konyada n bahsedılmıyor zaten belli oluyor trabzonun golunde yırtınan konya golunde üzülen
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Konya, Orkan’ı kiraladı
Toplam 2
Yorum
asiruh git ve dön evlat bekliyor olacak seni ç@rşı
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