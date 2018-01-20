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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    'tan olay sözler: Keşke Arda kadar...

    <a href="/index/hincal-uluc?id=d0895aae-d233-481b-80f3-2f41fce4c28c" class="" rel="tag">Hıncal Uluç</a>'tan olay sözler: Keşke Arda kadar...

    Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Hıncal Uluç, Galatasaray'ın transfer gündemi ve Arda Turan'la ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı:

    Devre arası maçlarını da, Bucaspor'la kupa mücadelesini de yakından izledim Galatasaray'ın. Sonuç?.
    Bu takımın en acil ihtiyacı santrfor..
    Kaleci tamam.. Stoperler fazlasıyla var. Orta saha tonla.. Kanat adamları yedekleriyle hem de.
    "İlle de sol bek" diye tutturanlar var..
    Hayır.. Lato, bu ülkenin en iyi sol beklerinden. İgor harcamıştı onu, kendi getirdiği halde. Hem de Terim'in "Hücuma çıkan bek"i nasıl istediğini iyi bilirim. Lato gibisi yok. Hakan Balta, icabında Linnes de hazırda.. O zaman niye sol bek?.
    Takımda eksik olan şey, "Gerçek" santrfor.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:14
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