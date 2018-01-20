Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama!
Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, baskın bir seçim yapıldığını belirterek, “Ben tüymedim, biz tüymedik. Biz Galatasaray için her zaman varız. Hastaneden maça kaçan adam hiçbir zaman tüymez” dedi.
6 numaralı sandıkta oy kullanan Albayrak, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Centilmen bir seçimin olduğunu ifade eden Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray yakışan konuşmalar oldu. Gönül isterdi ki oy kullanma mayıs ayında olsun. Bütün Galatasaray gibi ben de mutlu olurdum. Maalesef başkanımız ani bir karar ile beraber baskın bir seçim yaptı. Hazırlanma şansı olmadan. Ben tüymedim, biz tüymedik. Biz Galatasaray için her zaman varız. Hastaneden maça kaçan adam hiçbir zaman tüymez. Onun için bu cesareti gösteren Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim. Bu seçimin mayıs ayında tekrar yapılmasını diliyorum" diye konuştu.
"BAŞARI İÇİN KISKANÇLIKLARIN ORTADAN KALKMASI LAZIM"
Mayıs ayında seçim olması durumunda başkan adayı olacak mısınız sorusuna Abdurrahim Albayrak, "Benim önceden açıklamam vardı. Beraber olduğumuz arkadaşlarımız var. Beraber oturup, onun kararını vereceğiz. Şunu bütün Galatasaray camiası bilsin, ben Galatasaray'dan kaçmam. 13 sene Galatasaray alt yapısına başkanlık yaptım. 4 dönemde yönetimde görev yaptık. Galatasaray'ın başarıyı yakalaması için kıskançlıkların ortadan kalkması lazım" diye cevap verdi.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:07
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İşte Van Persie'nin fesih bedeli!
Toplam 1
Yorum
AK Fenerbahçe'yi batıran sayın yöneticiler tarih sizi af etmeyecek. Bu ahlaksızın bütün parasını ödedi iseniz bu parayı cebinizden karşılayın.
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Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oluyor
Toplam 3
Yorum
konyalı siz tarafsız olmaya davet edıyorum niye konyada n bahsedılmıyor zaten belli oluyor trabzonun golunde yırtınan konya golunde üzülen
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Konya, Orkan’ı kiraladı
Toplam 2
Yorum
asiruh git ve dön evlat bekliyor olacak seni ç@rşı
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