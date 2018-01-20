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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Albayrak: Oyum ’e

    Albayrak: Oyum Mustafa Cengiz’e
    Başkan adayı seçim öncesi camianın sevilen ismi 'ı saflarına çekti. Daha önce başkanlığa aday olacağını belirten Albayrak, seçime girmezken, Mustafa Cengiz'in kazanması halinde Sportif AŞ yönetiminde yer alacağını belirtti. Albayrak "Benim oyum Mustafa Cengiz'e. Özbek ile hiç konuşmadım zaten onun benimle konuşmak gibi bir niyeti olmaz" dedi.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:05
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