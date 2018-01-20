Albayrak: Oyum Mustafa Cengiz’e
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:05
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İşte Van Persie'nin fesih bedeli!
Toplam 1
Yorum
AK Fenerbahçe'yi batıran sayın yöneticiler tarih sizi af etmeyecek. Bu ahlaksızın bütün parasını ödedi iseniz bu parayı cebinizden karşılayın.
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Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oluyor
Toplam 3
Yorum
konyalı siz tarafsız olmaya davet edıyorum niye konyada n bahsedılmıyor zaten belli oluyor trabzonun golunde yırtınan konya golunde üzülen
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Konya, Orkan’ı kiraladı
Toplam 2
Yorum
asiruh git ve dön evlat bekliyor olacak seni ç@rşı
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