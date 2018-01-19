Evra'dan Galatasaray taraftarına mesaj var!
Patrice Evra: Tüm Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar için oynamıyorum ama bana çok büyük sevgi gösteriyorlar.
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