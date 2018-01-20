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    20 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Terim kullanmıyor

    Terim kullanmıyor
    G.SARAY de kulüp üyesi. Hatta 2012 yılında kulüpteki 25. yılını doldurarak sarı-kırmızılıların en yüksek organı kabul edilen divan kurulu üyesi oldu. Ancak kulübün profesyonel çalışanı olduğu için oy kullanamıyor.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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