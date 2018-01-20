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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    ısrarı

    Gerardo Arteaga ısrarı
    ASLAN sol bek girişimlerinde Güney Amerika pazarına da açılmıştı. Bir süredir gündemde olan Santos'lu için ısrar sürüyor. O coğrafyada çok sevilen kaleci antrenörü Claudio Taffarel de 19 yaşındaki genç sol bek için uğraşıyor. Sarı-kırmızılılar, Meksikalı futbolcudan "Gelirim" onayını almıştı.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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