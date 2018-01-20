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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    haber bekliyor

    Uğur haber bekliyor
    'ın her konuda anlaşmaya vardığı Çiftçi'nin gözü telefonunda. 26 yaşındaki oyuncu Cimbom'un ile resmen anlaşmasını bekliyor. Yönetim transfer çalışmalarını seçim sonrası hızlandıracak. Eğer daha iyi bir isimle anlaşma sağlamazsa Uğur'un ikinci devre parçalı formayı giyecek.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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