Galatasaray'a huzur lazım
“Benim derdim seçim değil, pazartesi günü 5 milyon dolar ödeme var” diyen Özbek, camiaya birlik mesajı verdi: “Kim seçilirse seçilsin Mayıs 2018’e giderken G.Saray’a huzur lazım. Şampiyonluk yolunda işlerin aksamaması gerek. Kulübü altın çağına taşımak istiyorum”
Para olmadan başarı olmaz
"2.5 seneye yakın başkanlık yapıyorum. Bu zaman zarfında şunu gördüm; özellikle mali disiplini sağlanmadan, sprotif başarı da imkansız. Benim derdim G.Saray'ın şampiyonluğu. Şampiyonluğun ucundaki prim çok büyük. 200-250 milyon TL gibi bir para. G.Saray'ın çok ihtiyacı olan bir husus. Şampiyonluk yolunda işlerin aksamaması lazım. Ödemenin aksamaması lazım. Şampiyonluk yolunda iç çekişme olmaması lazım. Kendi içimizde tartışmak yerine ezeli rakiplermize bakmalıyız, Kim seçilirse seçilsin Mayıs 2018'e giderken G.Saray'a huzur lazım."
Çilek alan değil, yetiştiren!
"Başladığım projeler var. Riva projesi başladı ve iyi gidiyor. Oradan kulübün kasasına girmesi beklenen 1.5 milyar TL var. Florya ve Riva çok önemli. Çok sıkı takip edilmeli. Florya bir an evvel Kemerburgaz'a taşınmalı. Kemeburgaz'da altyapı ile ilgili büyük bir projemiz var. Çilek almak yerine çilek tarlası yapmak istiyoruz." GALATASARAY'ı altın çağına taşımak istiyorum. Ki bu çok kolay. Kulübü erezyona uğratan ödediği faizler ve kur farkıdır. Teslim aldığımda 280 milyon dolar banka borcu vardı. Bugün, banka borcu 177 milyon dolara indi. Nasıl inmiş bu. Emlak konuttan gelen avansı oraya yatırdık. Şimdi ne olacak? Şimdi Florya'nın ihale edilmesi, Riva inşaatının başlamasıyla 80-90 milyon dolar gelecek yine borca gidecek. 100 milyona düşecek. Ve sonraki dönemde sıfırlananacak. G.Saray bankayla olan ilişkilerini 20-30 milyon dolara indirirse hiçbir derdi kalmaz. Bu mali disiplinle istikrarla olur. Felaket senaryoları çizerek G.Saray'a hizmet edilmez.
Hayatımda zikzak yoktur
G.Saray için ailemi, işimi ihmal ediyorum. Bunun için, bugüne kadar kimse buna cesaret edebilmiş mi? Bize huzur lazım. Hiç kimse bu huzuru bozmaya yeltenmesin. Benim gündemimde başarısızlık yok; başarı var. Şampiyonluk var. Sportif AŞ'nin zarar etmemesi var. İnsanların hayat skalası varr. Hayata sıfırdan başladım. Hayatımda tüm gelişmeler istikrar içerisinde yükselmiştir. Hiç zikzak yoktur.
Adayı kim satabilir?
GALATASARAY Adası'nı satmayacağız. Adayı neden satalım? Satmaya kim cüret edebilir. Benim geliştirme düşüncem var. Anıtlar Kurulu'yla görüşmem var. Son raddeye geldi." l Savaş ÇORLU
'Derin G.Saray' şehir efsanesidir
Bİr seçim dönemine girildiğinde seçim ofisi kuruluyor. Orada bir statüko mu var demek lazım. Seçime gidilirken istişare edilmesi çok normal. Galatasaray başkanı olarak seçime gidiyorsam bu benim yönetimimdir. Derin G.Saray bir şehir efsanesidir. İsmi var kendisi yok ortada. Kim bunlar belli değil. Birkaç isim bellenmiş. Ben derin Galatasaray'ı tanımıyorum. Yönetimimi kendi seçtim."
Beyazıt'ı örnek alıyorum
GALATASARAY Lisesi'nde okurken Selahattin Beyazıt Başkanı örnek aldım. Beyazıt başkan, bugün G.Saray'ı kuyudan çıkartan araziyi kazandırmış. Benim örnek aldığım başkan odur. Ben de G.Saray'a yüksek değer getirebilecek bir gayrimenkul katmayı düşünüyorum. En büyük arzularımdan bir tanesi bu. Kulübe sosya tesis olarak Riva arazisi gibi önemli bir arazi kazandırmak istiyorum."
Özbek, TT Stadı'nda gazete muhabirlerine samimi açıklamalarda bulundu. Seçim sonrası camiaya birleşme çağrısı yaptı.
"Seçime 3 bin 500 civarında kişi bekliyorum. Tüm Galatasaraylılara sesleniyorum. Seçimi yapalım, huzuru sağlayalım."
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:22
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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