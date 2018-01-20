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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Bony'ye kanca

    Bony'ye kanca

    ’in “Forvet istiyorum” ifadesinin ardından Aslan’ın ’nin Fildişili yıldızını gündemine aldığı belirtildi

    , transferde iki bölgeye mutlak takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bir sol bek bir de forvet oyuncusunun takıma katılması gündemde. Sarı-kırmızılıların hücum bölgesine yapmak istediği takviyenin eski gözdesi Wilfried Bony olduğu öğrenildi. Aslan'ın kralı Bafetimbi Gomis'in Swansea City'den eski takım arkadaşı olan 29 yaşındaki forvetin kulübü ile kontratı 2019 yılında sona eriyor.

    Kariyerinde bir dönem Manchester City forması da giyen sezonun ilk yarısında 12 maçta 676 dakika forma buldu. Fildişi Sahilli yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 2 kez fileleri sarsarken, asist yapamadı. Sarı-kırmızılıların bu transferde dünyaca ünlü eski yıldızı Didier Drogba'yı da devreye sokarak vatandaşı Bony'yi ikna etmek için kullanacağı kaydedildi.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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