Bony'ye kanca
Fatih Terim’in “Forvet istiyorum” ifadesinin ardından Aslan’ın Swansea City’nin Fildişili yıldızını gündemine aldığı belirtildi
Kariyerinde bir dönem Manchester City forması da giyen Wilfried Bony sezonun ilk yarısında 12 maçta 676 dakika forma buldu. Fildişi Sahilli yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 2 kez fileleri sarsarken, asist yapamadı. Sarı-kırmızılıların bu transferde dünyaca ünlü eski yıldızı Didier Drogba'yı da devreye sokarak vatandaşı Bony'yi ikna etmek için kullanacağı kaydedildi.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:08
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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