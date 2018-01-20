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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Aslan'ın Cengiz inadı!

    Aslan'ın Cengiz inadı!

    Transferde sessizliğini henüz bozamayan , Terim’in ısrarla istediği için harekete geçiyor... Yöneticiler İtalya’ya giderek Roma’yla masaya oturacak ve resmi teklif yapacak

    ARA transferde şu ana kadar beklenen adımları atamayan 'da yeniden sesleri yükseliyor... Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör 'in ısrarla istediği genç yıldız için daha önce Roma'ya sözlü olarak teklifini yapmış fakat olumsuz yanıt almıştı. Birkez daha Cengiz için düğmeye basan yöneticiler önümüzdeki hafta başında Çizme'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

    KİLİT İSİM MONCHI
    Roma'nın futbol direktörü Monchi ile bir araya gelecek olan yöneticiler, yıldız futbolcunun kiralanması için resmi teklifte bulunacak. Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan Cengiz'le telefonda görüştüğü ve Galatasaray'a gelmesi için büyük oranda ikna ettiği belirtiliyor. Eğer transferde Roma'nın da inadı kırılırsa imza atılacak. Fakat İtalyan kulübünün kesinlikle satın alma opsiyonunu vermeyeceği gelen bilgiler arasında.

    PAZARTESİ HAREKAT BAŞLIYOR
    Şu ana kadar birçok isimle masaya oturan fakat bugün yapılacak seçimden dolayı resmi girişimlerde bulunamayan Galatasaray'ı haraketli günler bekliyor... Sarı-Kırmızılılar'da başkan kim olursa olsun pazartesi gününden itibaren harekatına başlanacak. Fatih Terim sol bek, sol açık ve yedek forvet transfer edilmesi için daha önceden raporunu sunmuştu. (Takvim)
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:35
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