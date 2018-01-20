Aslan'ın Cengiz inadı!
Transferde sessizliğini henüz bozamayan Galatasaray, Terim’in ısrarla istediği Cengiz Ünder için harekete geçiyor... Yöneticiler İtalya’ya giderek Roma’yla masaya oturacak ve resmi teklif yapacak
KİLİT İSİM MONCHI
Roma'nın futbol direktörü Monchi ile bir araya gelecek olan yöneticiler, yıldız futbolcunun kiralanması için resmi teklifte bulunacak. Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan Cengiz'le telefonda görüştüğü ve Galatasaray'a gelmesi için büyük oranda ikna ettiği belirtiliyor. Eğer transferde Roma'nın da inadı kırılırsa imza atılacak. Fakat İtalyan kulübünün kesinlikle satın alma opsiyonunu vermeyeceği gelen bilgiler arasında.
PAZARTESİ HAREKAT BAŞLIYOR
Şu ana kadar birçok isimle masaya oturan fakat bugün yapılacak seçimden dolayı resmi girişimlerde bulunamayan Galatasaray'ı haraketli günler bekliyor... Sarı-Kırmızılılar'da başkan kim olursa olsun pazartesi gününden itibaren transfer harekatına başlanacak. Fatih Terim sol bek, sol açık ve yedek forvet transfer edilmesi için daha önceden raporunu sunmuştu. (Takvim)
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:35
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Eskişehirspor'da moraller yerinde
Toplam 1
Yorum
mustii istanbula da 5 çekin. Mehmet ÖZCAN ı da ilk onbirde görürüz inşallah
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Halis Özkahya’nın ‘kartlarına’ dikkat
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Yorum
erkan k bilerek atanmış bu adam bjk düşmanı resmen
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Lestienne iddiası
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Yorum
suat trabzon İyi oyuncu ise biraz daha bekleyelimde başkası alsın. Biz sezon başlasın, kamp dönemi bitsin, iş işten geçsin öyle alalım.
Aslan'ın Cengiz inadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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