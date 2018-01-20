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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    G.Saray'dan 'a jesti!

    G.Saray'dan Beşiktaş'a Talisca jesti!

    Benfica'nın Talisca'yı Galatasaray'a teklif ettiğini manşetlerine taşıyan Portekiz basını, kulübün beklemediği bir cevapla karşı karşıya kaldığını belirtti. A Bola Gazetesi, sarı-kırmızılıların, Beşiktaş'a saygı duymaları nedeniyle öneriyi gündemine bile almadığı öne sürüldü.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:31
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