G.Saray'dan Beşiktaş'a Talisca jesti!

Benfica'nın Talisca'yı Galatasaray'a teklif ettiğini manşetlerine taşıyan Portekiz basını, kulübün beklemediği bir cevapla karşı karşıya kaldığını belirtti. A Bola Gazetesi, sarı-kırmızılıların, Beşiktaş'a saygı duymaları nedeniyle öneriyi gündemine bile almadığı öne sürüldü.