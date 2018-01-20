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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    G.Saray, Trabzon'un eski yıldızını istiyor!

    G.Saray, Trabzon'un eski yıldızını istiyor!

    yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar ara döneminde takımı güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    BeIN Sports Fransa muhabiri Julien Chaput'nün paylaştığı bilgiye göre sarı-kırmızılılar, bir dönem forması giyen ile ilgileniyor.



    Süper Ligi takımlarından Hebei China Fortune ile 2018 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu ön liberonun talipleri arasında sarı-kırmızılıların yanı sıra iki önemli İtalyan kulübünün de olduğu ifade edildi.

    Trabzonspor'da yarım sezon oynayan Mbia, bedelsiz olarak olduğu ekibinden 6 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuş ve bordo-mavili ekibe para kazandırmıştı.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:59
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