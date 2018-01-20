G.Saray, Trabzon'un eski yıldızını istiyor!

BeIN Sports Fransa muhabiri Julien Chaput'nün paylaştığı bilgiye göre sarı-kırmızılılar, bir dönem Trabzonspor forması giyen Stephane Mbia ile ilgileniyor.







Çin Süper Ligi takımlarından Hebei China Fortune ile 2018 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu ön liberonun talipleri arasında sarı-kırmızılıların yanı sıra iki önemli İtalyan kulübünün de olduğu ifade edildi.



Trabzonspor'da yarım sezon oynayan Mbia, bedelsiz olarak transfer olduğu Karadeniz ekibinden 6 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuş ve bordo-mavili ekibe para kazandırmıştı.