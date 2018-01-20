G.Saray, Trabzon'un eski yıldızını istiyor!
Fatih Terim yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde takımı güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
BeIN Sports Fransa muhabiri Julien Chaput'nün paylaştığı bilgiye göre sarı-kırmızılılar, bir dönem Trabzonspor forması giyen Stephane Mbia ile ilgileniyor.
Çin Süper Ligi takımlarından Hebei China Fortune ile 2018 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu ön liberonun talipleri arasında sarı-kırmızılıların yanı sıra iki önemli İtalyan kulübünün de olduğu ifade edildi.
Trabzonspor'da yarım sezon oynayan Mbia, bedelsiz olarak transfer olduğu Karadeniz ekibinden 6 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuş ve bordo-mavili ekibe para kazandırmıştı.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:59
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İşte Van Persie'nin fesih bedeli!
Toplam 1
Yorum
AK Fenerbahçe'yi batıran sayın yöneticiler tarih sizi af etmeyecek. Bu ahlaksızın bütün parasını ödedi iseniz bu parayı cebinizden karşılayın.
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Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oluyor
Toplam 3
Yorum
konyalı siz tarafsız olmaya davet edıyorum niye konyada n bahsedılmıyor zaten belli oluyor trabzonun golunde yırtınan konya golunde üzülen
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Konya, Orkan’ı kiraladı
Toplam 2
Yorum
asiruh git ve dön evlat bekliyor olacak seni ç@rşı
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