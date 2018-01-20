Akbaba'dan transfer açıklaması! G.Saray...
Aytemiz Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Kasımpaşa'aya 3-2 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Emre Akbaba, geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Adı Galatasaray ile anılan Aytemiz Alanyaspor'un genç oyuncusu Akbaba, "Şu an bir transfer teklifi yok. Takımın mücadelesi için buradayım" ifadelerini kullandı.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:26
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İşte Van Persie'nin fesih bedeli!
Toplam 1
Yorum
AK Fenerbahçe'yi batıran sayın yöneticiler tarih sizi af etmeyecek. Bu ahlaksızın bütün parasını ödedi iseniz bu parayı cebinizden karşılayın.
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Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oluyor
Toplam 3
Yorum
konyalı siz tarafsız olmaya davet edıyorum niye konyada n bahsedılmıyor zaten belli oluyor trabzonun golunde yırtınan konya golunde üzülen
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Konya, Orkan’ı kiraladı
Toplam 2
Yorum
asiruh git ve dön evlat bekliyor olacak seni ç@rşı
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