Akbaba'dan transfer açıklaması! G.Saray...

Kasımpaşa'aya 3-2 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Emre Akbaba, geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Adı Galatasaray ile anılan Aytemiz Alanyaspor'un genç oyuncusu Akbaba, "Şu an bir transfer teklifi yok. Takımın mücadelesi için buradayım" ifadelerini kullandı.