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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Akbaba'dan açıklaması! G.Saray...

    Akbaba'dan transfer açıklaması! G.Saray...

    Aytemiz forması giyen , Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    Kasımpaşa'aya 3-2 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan , geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    Adı ile anılan Aytemiz 'un genç oyuncusu Akbaba, "Şu an bir teklifi yok. Takımın mücadelesi için buradayım" ifadelerini kullandı.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:26
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