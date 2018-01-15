Kimseyle bir derdim yok
Terim. Arda'nın transferi ve şampiyonlukla ilgi konuştu
"Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin
Hiçbir şampiyonluğun kolay kazanıldığını sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı
ASAMOAH'IN GELME iHTiMALi DÜŞTÜ. ANCAK BU iŞLER BELLi OLMAZ
Başkan Dursun Özbek ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Fatih Terim, şampiyonluk yarışı, transfer çalışmaları ve gündemle alakalı konulara açıklık getirdi. Sol bek transferinde gündemde olan Juventus'un Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah'ın transferiyle ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, "Biz, açık olmaya çalışıyoruz. Sol bek eksik dedik. Asamoah'ın gelme ihtimalinin yüzdesi düştü. Ancak 2 hafta süre var. Bu işler belli olmaz" ifadelerini kullandı.
HAYAT SÜRPRİZLERLE DOLU
Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının kolay olmayacağını dile getirdi. Şampiyonluk yolunda her maçın çok önemli olduğunu anlatan Terim, "Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı. Seviye yükseldi. Her maç şampiyonluk yolunda önemli. Kimin nerede puan kaybedeceği belli olmaz. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Hayat size sürprizler yapabilir. Her şeye hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı. Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı eski Galatasaraylı Arda Turan'ın transferiyle ilgili soru üzerine teknik direktör Terim, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin" diye konuştu.
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Terim; Burak, Emre, Ozan iddialarını da yanıtladı
Teknik Direktör Fatih Terim, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Burak Yılmaz, Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili de konuştu. Başarılı çalıştırıcı, "Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili hiçbir irtibat yok. Transferde kimseyle temasa geçmedik. Olursa yönetimler ile geçeriz"
değerlendirmesinde bulundu.
Terim'den satırbaşları
NDİAYE: İngiltere'den herhangi bir teklif yok.
CAROLE: Dönmesi şu an için söz konusu değil.
CENK TOSUN: İngiltere'de başarılı olacağına inanıyorum. Premier Lig doğru bir tercihti.
FORMA SAVAŞI: 11'de olamayan futbolcu, sonraki maçta olabilir.
KAMP: Galatasaray'ın büyüklüğünü daha iyi hissettirmek amacımız. Antalya'daki kampta güzel bir hava var. Mutlu insanlar başarı gösterir. Çok şükür rahatız.
LİG: İkinci yarıda her maç zor geçecektir. Oyuncularıma güveniyorum.
FİKSTÜR: İyi takım her yerde kazanır ya da kazanmaya oynar. Çok önemli değil.
FERNANDO: Kayserispor maçına yetiştirmek güzel olurdu ama zor.
Hiçbir şampiyonluğun kolay kazanıldığını sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı
ASAMOAH'IN GELME iHTiMALi DÜŞTÜ. ANCAK BU iŞLER BELLi OLMAZ
Başkan Dursun Özbek ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Fatih Terim, şampiyonluk yarışı, transfer çalışmaları ve gündemle alakalı konulara açıklık getirdi. Sol bek transferinde gündemde olan Juventus'un Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah'ın transferiyle ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, "Biz, açık olmaya çalışıyoruz. Sol bek eksik dedik. Asamoah'ın gelme ihtimalinin yüzdesi düştü. Ancak 2 hafta süre var. Bu işler belli olmaz" ifadelerini kullandı.
HAYAT SÜRPRİZLERLE DOLU
Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının kolay olmayacağını dile getirdi. Şampiyonluk yolunda her maçın çok önemli olduğunu anlatan Terim, "Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı. Seviye yükseldi. Her maç şampiyonluk yolunda önemli. Kimin nerede puan kaybedeceği belli olmaz. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Hayat size sürprizler yapabilir. Her şeye hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı. Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı eski Galatasaraylı Arda Turan'ın transferiyle ilgili soru üzerine teknik direktör Terim, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin" diye konuştu.
iSTERSEK GÖRÜŞÜRÜZ
Terim; Burak, Emre, Ozan iddialarını da yanıtladı
Teknik Direktör Fatih Terim, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Burak Yılmaz, Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili de konuştu. Başarılı çalıştırıcı, "Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili hiçbir irtibat yok. Transferde kimseyle temasa geçmedik. Olursa yönetimler ile geçeriz"
değerlendirmesinde bulundu.
Terim'den satırbaşları
NDİAYE: İngiltere'den herhangi bir teklif yok.
CAROLE: Dönmesi şu an için söz konusu değil.
CENK TOSUN: İngiltere'de başarılı olacağına inanıyorum. Premier Lig doğru bir tercihti.
FORMA SAVAŞI: 11'de olamayan futbolcu, sonraki maçta olabilir.
KAMP: Galatasaray'ın büyüklüğünü daha iyi hissettirmek amacımız. Antalya'daki kampta güzel bir hava var. Mutlu insanlar başarı gösterir. Çok şükür rahatız.
LİG: İkinci yarıda her maç zor geçecektir. Oyuncularıma güveniyorum.
FİKSTÜR: İyi takım her yerde kazanır ya da kazanmaya oynar. Çok önemli değil.
FERNANDO: Kayserispor maçına yetiştirmek güzel olurdu ama zor.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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