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    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kimseyle bir derdim yok

    Kimseyle bir derdim yok

    Terim. Arda'nın transferi ve şampiyonlukla ilgi konuştu

    "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin

    Hiçbir şampiyonluğun kolay kazanıldığını sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı

    ASAMOAH'IN GELME iHTiMALi DÜŞTÜ. ANCAK BU iŞLER BELLi OLMAZ
    Başkan ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim, şampiyonluk yarışı, çalışmaları ve gündemle alakalı konulara açıklık getirdi. Sol bek transferinde gündemde olan Juventus'un Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah'ın transferiyle ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, "Biz, açık olmaya çalışıyoruz. Sol bek eksik dedik. Asamoah'ın gelme ihtimalinin yüzdesi düştü. Ancak 2 hafta süre var. Bu işler belli olmaz" ifadelerini kullandı.

    HAYAT SÜRPRİZLERLE DOLU
    Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının kolay olmayacağını dile getirdi. Şampiyonluk yolunda her maçın çok önemli olduğunu anlatan Terim, "Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı. Seviye yükseldi. Her maç şampiyonluk yolunda önemli. Kimin nerede puan kaybedeceği belli olmaz. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Hayat size sürprizler yapabilir. Her şeye hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı. Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı eski Galatasaraylı Arda Turan'ın transferiyle ilgili soru üzerine teknik direktör Terim, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin" diye konuştu.

    iSTERSEK GÖRÜŞÜRÜZ
    Terim; Burak, Emre, Ozan iddialarını da yanıtladı

    Teknik Direktör , transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen , Emre Mor ve ile ilgili de konuştu. Başarılı çalıştırıcı, "Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili hiçbir irtibat yok. Transferde kimseyle temasa geçmedik. Olursa yönetimler ile geçeriz"
    değerlendirmesinde bulundu.

    Terim'den satırbaşları

    NDİAYE: 'den herhangi bir teklif yok.
    CAROLE: Dönmesi şu an için söz konusu değil.
    CENK TOSUN: İngiltere'de başarılı olacağına inanıyorum. doğru bir tercihti.
    FORMA SAVAŞI: 11'de olamayan futbolcu, sonraki maçta olabilir.
    KAMP: Galatasaray'ın büyüklüğünü daha iyi hissettirmek amacımız. Antalya'daki kampta güzel bir hava var. Mutlu insanlar başarı gösterir. Çok şükür rahatız.
    LİG: İkinci yarıda her maç zor geçecektir. Oyuncularıma güveniyorum.
    FİKSTÜR: İyi takım her yerde kazanır ya da kazanmaya oynar. Çok önemli değil.
    FERNANDO: Kayserispor maçına yetiştirmek güzel olurdu ama zor.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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