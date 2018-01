"Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsinHiçbir şampiyonluğun kolay kazanıldığını sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı Dursun Özbek ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör , şampiyonluk yarışı, transfer çalışmaları ve gündemle alakalı konulara açıklık getirdi. Sol bek transferinde gündemde olan Juventus'un Ganalı oyuncusutransferiyle ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, "Biz, açık olmaya çalışıyoruz. Sol bek eksik dedik. Asamoah'ın gelme ihtimalinin yüzdesi düştü. Ancak 2 hafta süre var. Bu işler belli olmaz" ifadelerini kullandı.Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının kolay olmayacağını dile getirdi. Şampiyonluk yolunda her maçın çok önemli olduğunu anlatan Terim, "Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı.Her maç şampiyonluk yolunda önemli. Kimin nerede puan kaybedeceği belli olmaz.. Hayat size sürprizler yapabilir. Her şeye hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı eski Galatasaraylıtransferiyle ilgili soru üzerine teknik direktör, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin" diye konuştu.Terim; Burak, Emre, Ozan iddialarını da yanıtladıTeknik Direktör Fatih Terim , transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Burak Yılmaz , Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili de konuştu. Başarılı çalıştırıcı, "Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili hiçbir irtibat yok. Transferde kimseyle temasa geçmedik. Olursa yönetimler ile geçeriz"değerlendirmesinde bulundu. İngiltere 'den herhangi bir teklif yok.Dönmesi şu an için söz konusu değil.: İngiltere'de başarılı olacağına inanıyorum. Premier Lig doğru bir tercihti.11'de olamayan futbolcu, sonraki maçta olabilir.Galatasaray'ın büyüklüğünü daha iyi hissettirmek amacımız. Antalya'daki kampta güzel bir hava var. Mutlu insanlar başarı gösterir. Çok şükür rahatız.İkinci yarıda her maç zor geçecektir. Oyuncularıma güveniyorum.İyi takım her yerde kazanır ya da kazanmaya oynar. Çok önemli değil.Kayserispor maçına yetiştirmek güzel olurdu ama zor.