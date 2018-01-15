Sandığı görünce tüydüler

Antalya kampını ziyaret eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in gündeminde 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü kongre vardı. Teknik Direktör Fatih Terim'le birlikte basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Özbek, erken seçim için imza toplayan ancak başkan adayı çıkaramayan üyeleri seçimden kaçmakla suçladı. Bazı üyelerin geçen sene olağanüstü seçim için imza topladığını hatırlatan Başkan, "Mayıstan eylüle kadar imza toplayanların hepsi tüydü. Mustafa Bey'i tebrik ediyorum. Adaylığını koydu. Seçimi savunanlardan daha iyi Galatasaraylı bence... Diğer arkadaşlar da şapkalarını önlerine koyup düşünsün. Lafla peynir gemisi yürümez. Görev geldiğinde hiçbiri ortada yok. Hepsi kaçtı" ifadelerini kullandı. Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte yaptıkları projelerle ilgili de iddialı konuştu: "Galatasaray'ın tarihine bakın. Tablolar ortaya koyduk. Bir sürü proje ürettik. Bizim yaptığımız projelerden yok. Başladığımız projelerin devamını sağlamamız lazım."



HARARETLİ GEÇMEZ

Seçimin gergin geçeceği ve katılımın az olacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Özbek, "Hararetli bir seçim olmaz. Katılım 3 bini geçecek. Muhalefetin söylediği gibi bin 500 olursa şaşırırım. Kongre üyeleri ilgi gösterecek. Güzel bir seçim olacak" dedi.

Savaş ÇORLU



Özbek: Sana ihtiyacımız var

Terim: Sabah idman kaçta



GÜZELAYDIN iLK GÖRÜŞMEYi ANLATTI

Sportif AŞ'de göreve başlayan Serdar Güzelaydın da dünkü kahvaltıya katıldı ve Dursun Özbek ile Fatih Terim arasındaki ilk görüşmenin detaylarını açıkladı. Terim'in göreve getirildiği gece konuşulanları anlatan Güzelaydın, "Görüşme sadece 4 dakika sürdü. Başkan, Fatih hocaya 'Sana ihtiyacımız var. İsterseniz devre arası başlayın.' dedi. Hoca da 'Belki Göztepe maçında alınacak 3 puan bizi şampiyon yapacak. Bu akşam işi bitirelim. Sabah antrenman kaçta?' diye sordu" açıklamasını yaptı.



TANIMIYORUM

Başkan adaylarından Mustafa Cengiz'in listesinde sadece iki kişiyi tanıdığını anlatan Özbek, "Mustafa Bey'in listesini gördüm. Onlar da hizmet için buradalar. Yakından tanıdığım bir iki isim var. Onun dışındakileri tanımıyorum" şeklinde konuştu.



SATIŞLAR DURDU

Dursun Özbek, Fatih Terim'in gelişinden sonra taraftarların yoğun bir kombine talebinde bulunduğunu dile getirerek, "Kombine talebi çok fazla. Bir yere geldik ve durduk. Şu anki taleplere karşı satışları durdurduk" diyerek sözlerini tamamladı.









