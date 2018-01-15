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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Sandığı görünce tüydüler

    Sandığı görünce tüydüler

    Cengiz’i aday olduğu için kutlayan Özbek, “Seçimi savunanlardan daha iyi Galatasaraylı. Diğer arkadaşlar da şapkalarını önlerine koyup düşünsün. Lafla peynir gemisi yürümez. Görev geldiğinde hiçbiri ortada yok” dedi

    Antalya kampını ziyaret eden Başkanı 'in gündeminde 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü kongre vardı. Teknik Direktör 'le birlikte basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Özbek, erken seçim için imza toplayan ancak başkan adayı çıkaramayan üyeleri seçimden kaçmakla suçladı. Bazı üyelerin geçen sene olağanüstü seçim için imza topladığını hatırlatan Başkan, "Mayıstan eylüle kadar imza toplayanların hepsi tüydü. Mustafa Bey'i tebrik ediyorum. Adaylığını koydu. Seçimi savunanlardan daha iyi Galatasaraylı bence... Diğer arkadaşlar da şapkalarını önlerine koyup düşünsün. Lafla peynir gemisi yürümez. Görev geldiğinde hiçbiri ortada yok. Hepsi kaçtı" ifadelerini kullandı. Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte yaptıkları projelerle ilgili de iddialı konuştu: "Galatasaray'ın tarihine bakın. Tablolar ortaya koyduk. Bir sürü proje ürettik. Bizim yaptığımız projelerden yok. Başladığımız projelerin devamını sağlamamız lazım."

    HARARETLİ GEÇMEZ
    Seçimin gergin geçeceği ve katılımın az olacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Özbek, "Hararetli bir seçim olmaz. Katılım 3 bini geçecek. Muhalefetin söylediği gibi bin 500 olursa şaşırırım. Kongre üyeleri ilgi gösterecek. Güzel bir seçim olacak" dedi.
    Savaş ÇORLU

    Özbek: Sana ihtiyacımız var
    Terim: Sabah idman kaçta

    GÜZELAYDIN iLK GÖRÜŞMEYi ANLATTI
    Sportif AŞ'de göreve başlayan Serdar Güzelaydın da dünkü kahvaltıya katıldı ve Dursun Özbek ile Fatih Terim arasındaki ilk görüşmenin detaylarını açıkladı. Terim'in göreve getirildiği gece konuşulanları anlatan Güzelaydın, "Görüşme sadece 4 dakika sürdü. Başkan, Fatih hocaya 'Sana ihtiyacımız var. İsterseniz devre arası başlayın.' dedi. Hoca da 'Belki Göztepe maçında alınacak 3 puan bizi şampiyon yapacak. Bu akşam işi bitirelim. Sabah antrenman kaçta?' diye sordu" açıklamasını yaptı.

    TANIMIYORUM
    Başkan adaylarından 'in listesinde sadece iki kişiyi tanıdığını anlatan Özbek, "Mustafa Bey'in listesini gördüm. Onlar da hizmet için buradalar. Yakından tanıdığım bir iki isim var. Onun dışındakileri tanımıyorum" şeklinde konuştu.

    SATIŞLAR DURDU
    Dursun Özbek, Fatih Terim'in gelişinden sonra taraftarların yoğun bir kombine talebinde bulunduğunu dile getirerek, "Kombine talebi çok fazla. Bir yere geldik ve durduk. Şu anki taleplere karşı satışları durdurduk" diyerek sözlerini tamamladı.




    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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