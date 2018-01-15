Eski günler çok yakın
Aslan’ın efsane ismi Hagi, Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle ilgili konuştu: Onun gibi bir hocanın göreve gelmesi büyük iştir. Kendisi bu evi biliyor. G.Saray’ı eski günlerine getirecektir
Uzun yıllar formasını giydiği ve tarihi başarılara imza attığı Galatasaray'a karşı dün rakip olan Gheorghe Hagi, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ülkesi Romanya'da sahibi olduğu Viitorul'un teknik direktörlüğünü yapan Hagi, sözlerine Fatih Terim ile başladı. "Terim gibi bir hocanın Galatasaray'ın başına geçmesi büyük iştir" diyen Rumen teknik adam, "Kendisi bu evi biliyor. Bütün oyuncuları tanıyor. Galatasaray'ı eski günlerine getireceğine hazır olduğunu biliyorum" dedi. TERİM'İN tecrübesine vurgu yapan Hagi, "Baskının üstesinden gelecektir. Fatih Terim çok büyük tecrübeye sahip biri. Önünde zor bir iş var ama bunu aşacağına inanıyorum" diye konuştu. G.Saray'dan hazırlık maçı için gelen teklifle ilgili de yorumda bulunan Hagi, "Galatasaray büyük bir camia. Böyle bir takıma karşı hazırlık maçı oynamak güzel bir şey. Böyle büyük maçı oynamaya hazır değiliz ama bize şeref verdiler" diye konuştu.
10 numara fark yaratmalı
GALATASARAY'A kendisinden sonra gelen 10 numaralar için kıyaslama yapmanın yanlış olacağını söyleyen Gheorghe Hagi, "Onları değerlendirirken sahada neler yaptığı, ne fark gösterdiği ve maçları kazanma isteği dikkate alınmalı. Bir 10 numaranın forma giydiği takım için fark yaratması gerekir. Onun görevi budur" ifadelerini kullandı.
Arda ile ilgili fazla bilgim yok
BAŞAKŞEHİR'E transfer olan Arda Turan için sorulan bir soruya Hagi şöyle yanıt verdi: "Arda ile ilgili çok fazla bilgim yok. Profesyonel oyuncular her kulübe imza atabilir. Kendisine başarılar diliyorum."
VİİTORUL Teknik Direktörü Hagi, karşılaşma boyunca saha kenarında büyük heyecan yaşandı. Futbolcularına saha kenarından sürekli uyarılarda bulunan Rumen hoca, 90 dakika yerinde oturmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ediyorum
TÜRKİYE'DE spora verilen destekle ilgili yorumda bulunan Hagi, şu sözleri sarfetti: "Romanya'da Türkiye'deki gibi bir destek yok. Türkiye'de en iyi şekilde yapılan işlerin arasında spora destek vermek var. Devlet sporu destekliyor. Türkiye'de spora öncelik veriliyor. Romanya'da maalesef böyle bir öncelik yok. Bundan dolayı Romanya sporu dünyada iyi seviyede değil. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Spora bu kadar destek veriyor. Ancak böyle bir destek ile şampiyonlar çıkarabilirsin."
Şampiyon olacağız
SARI-KIRMIZILILARIN tecrübeli stoperi Serdar Aziz, ligin ikinci yarısı öncesi iddialı sözler sarfetti. Fatih Terim'in gelişiyle her şeyin daha da iyi olacağını söyleyen Serdar, "Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz olacağız. Mücadelemizin en iyisini sahaya koyacağız. Diğer kulüplere bakmıyoruz. Kendi işimizi yapıp, mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
10 numara fark yaratmalı
GALATASARAY'A kendisinden sonra gelen 10 numaralar için kıyaslama yapmanın yanlış olacağını söyleyen Gheorghe Hagi, "Onları değerlendirirken sahada neler yaptığı, ne fark gösterdiği ve maçları kazanma isteği dikkate alınmalı. Bir 10 numaranın forma giydiği takım için fark yaratması gerekir. Onun görevi budur" ifadelerini kullandı.
Arda ile ilgili fazla bilgim yok
BAŞAKŞEHİR'E transfer olan Arda Turan için sorulan bir soruya Hagi şöyle yanıt verdi: "Arda ile ilgili çok fazla bilgim yok. Profesyonel oyuncular her kulübe imza atabilir. Kendisine başarılar diliyorum."
VİİTORUL Teknik Direktörü Hagi, karşılaşma boyunca saha kenarında büyük heyecan yaşandı. Futbolcularına saha kenarından sürekli uyarılarda bulunan Rumen hoca, 90 dakika yerinde oturmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ediyorum
TÜRKİYE'DE spora verilen destekle ilgili yorumda bulunan Hagi, şu sözleri sarfetti: "Romanya'da Türkiye'deki gibi bir destek yok. Türkiye'de en iyi şekilde yapılan işlerin arasında spora destek vermek var. Devlet sporu destekliyor. Türkiye'de spora öncelik veriliyor. Romanya'da maalesef böyle bir öncelik yok. Bundan dolayı Romanya sporu dünyada iyi seviyede değil. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Spora bu kadar destek veriyor. Ancak böyle bir destek ile şampiyonlar çıkarabilirsin."
Şampiyon olacağız
SARI-KIRMIZILILARIN tecrübeli stoperi Serdar Aziz, ligin ikinci yarısı öncesi iddialı sözler sarfetti. Fatih Terim'in gelişiyle her şeyin daha da iyi olacağını söyleyen Serdar, "Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz olacağız. Mücadelemizin en iyisini sahaya koyacağız. Diğer kulüplere bakmıyoruz. Kendi işimizi yapıp, mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:08
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