;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İki farklı Aslan

    İki farklı Aslan

    Yedek ağırlıklı kadroyla Viitorul karşısına çıkan G.Saray, ilk yarıda beklentilerin altındaydı. İkinci 45’te ise yıldızlar sahadaydı. Sarı-kırmızılılar, Rodrigues ve Horj’un kendi kalesine attığı gollerle Rumen ekibini yıktı

    Sezonun ikinci yarısına 'da hazırlanan Galatasaray, ilk hazırlık maçında galibiyete uzandı. Aslan'ın eski futbolcusu ve hocası Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0'la yıktı. Maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Cimbom, ilk yarıda beklentilerin altında kaldı. Pozisyona girmekte zorlanan sarı-kırmızılılar, ikinci 45'te ise yıldızları sahaya sürdü.

    YALNIZCA EREN ÇIKMADI
    Teknik direktör , dışında tüm futbolcuları değiştirirken, Galatasaray aradığı golü 60. dakikada buldu. Mariano'nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Rodrigues, takımını öne geçirdi. Rakibi karşısında üstünlüğü ele alan Aslan, 66'da da Horj'un kendi ağlarını havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

    HASRET GİDERDİ
    , eski öğrencisi Hagi'yle maç öncesi ve sonrası uzun süre sohbet etti. İkinci 45'te oyuna giren Mariano, yaptığı asistle öne çıktı. Selçuk da günün başarılı isimlerindendi.

    RAKİP TUZLA
    Galatasaray, kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Sueno Hotel'in tesislerinde 2. Lig takımlarından Tuzlaspor ile karşılaşacak. GS TV'den yayınlanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.




    NASIL OYNADILAR?

    DONK
    , sahanın en iyilerinden birisiydi. Özellikle ayağa paslar ve ikili mücadelelerdeki top çalmaları ve yerinde müdahaleleri ile göz doldurdu. Duran toplarda ise yaptığı kafa vuruşları kulübeden alkış aldı.

    EREN
    İzinli olan 'in HH yokluğunda maça 11'de başlayan , beklediği pasları alamayınca vasatı aşamadı. Sahada en uzun süre kalan futbolcu olmasına rağmen net pozisyonlardan yararlanamadı. Fakat oldukça istekli ve hırslı gözüktü.

    HAKAN
    Sezon başında kadro dışı kalan , hazırlık maçı da olsa yaklaşık 9 ay sonra forma giydi. İkinci yarı Latovlevici'nin yerine oyuna giren Hakan sahaya da kaptan olarak çıktı. Bu da özgüvenini artırdı. Tecrübeli futbolcu sol bekte görev yaptı. Fizik ve kondisyon olarak maç eksiğine rağmen tecrübesi ile hiç sırıtmadı.

    LATOVLEVİCİ
    Sol bek transferi haberleri etkisinde mi kalmış bilinmez ama sahanın en etkisiz oyuncularından birisiydi. Rumen oyuncu, ileriye çıktığında yaptığı isabetsiz ortalar ile hayal kırıklığı yaşattı, vasat bir görüntü sergiledi.

    SELÇUK
    İkinci yarıda beklentisi en yüksek olan oyunculardan birisi olan kaptan 'ın agresif ve istekli futbolu beğeni kazandı. özellikle oyun kurma konusunda ve adrese teslim pasları ile dikkat çekti. Oldukça hazır bir görüntü verdi.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İki farklı Aslan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN