İki farklı Aslan
Yedek ağırlıklı kadroyla Viitorul karşısına çıkan G.Saray, ilk yarıda beklentilerin altındaydı. İkinci 45’te ise yıldızlar sahadaydı. Sarı-kırmızılılar, Rodrigues ve Horj’un kendi kalesine attığı gollerle Rumen ekibini yıktı
Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Galatasaray, ilk hazırlık maçında galibiyete uzandı. Aslan'ın eski futbolcusu ve hocası Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0'la yıktı. Maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Cimbom, ilk yarıda beklentilerin altında kaldı. Pozisyona girmekte zorlanan sarı-kırmızılılar, ikinci 45'te ise yıldızları sahaya sürdü.
YALNIZCA EREN ÇIKMADI
Teknik direktör Fatih Terim, Eren Derdiyok dışında tüm futbolcuları değiştirirken, Galatasaray aradığı golü 60. dakikada buldu. Mariano'nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Rodrigues, takımını öne geçirdi. Rakibi karşısında üstünlüğü ele alan Aslan, 66'da da Horj'un kendi ağlarını havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.
HASRET GİDERDİ
Fatih Terim, eski öğrencisi Hagi'yle maç öncesi ve sonrası uzun süre sohbet etti. İkinci 45'te oyuna giren Mariano, yaptığı asistle öne çıktı. Selçuk da günün başarılı isimlerindendi.
RAKİP TUZLA
Galatasaray, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Sueno Hotel'in tesislerinde 2. Lig takımlarından Tuzlaspor ile karşılaşacak. GS TV'den yayınlanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.
NASIL OYNADILAR?
DONK
Ryan Donk, sahanın en iyilerinden birisiydi. Özellikle ayağa paslar ve ikili mücadelelerdeki top çalmaları ve yerinde müdahaleleri ile göz doldurdu. Duran toplarda ise yaptığı kafa vuruşları kulübeden alkış aldı.
EREN
İzinli olan Gomis'in HH yokluğunda maça 11'de başlayan Eren Derdiyok, beklediği pasları alamayınca vasatı aşamadı. Sahada en uzun süre kalan futbolcu olmasına rağmen net pozisyonlardan yararlanamadı. Fakat oldukça istekli ve hırslı gözüktü.
HAKAN
Sezon başında kadro dışı kalan Hakan Balta, hazırlık maçı da olsa yaklaşık 9 ay sonra forma giydi. İkinci yarı Latovlevici'nin yerine oyuna giren Hakan sahaya da kaptan olarak çıktı. Bu da özgüvenini artırdı. Tecrübeli futbolcu sol bekte görev yaptı. Fizik ve kondisyon olarak maç eksiğine rağmen tecrübesi ile hiç sırıtmadı.
LATOVLEVİCİ
Sol bek transferi haberleri etkisinde mi kalmış bilinmez ama sahanın en etkisiz oyuncularından birisiydi. Rumen oyuncu, ileriye çıktığında yaptığı isabetsiz ortalar ile hayal kırıklığı yaşattı, vasat bir görüntü sergiledi.
SELÇUK
İkinci yarıda beklentisi en yüksek olan oyunculardan birisi olan kaptan Selçuk İnan'ın agresif ve istekli futbolu beğeni kazandı. Selçuk İnan özellikle oyun kurma konusunda ve adrese teslim pasları ile dikkat çekti. Oldukça hazır bir görüntü verdi.
YALNIZCA EREN ÇIKMADI
Teknik direktör Fatih Terim, Eren Derdiyok dışında tüm futbolcuları değiştirirken, Galatasaray aradığı golü 60. dakikada buldu. Mariano'nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Rodrigues, takımını öne geçirdi. Rakibi karşısında üstünlüğü ele alan Aslan, 66'da da Horj'un kendi ağlarını havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.
HASRET GİDERDİ
Fatih Terim, eski öğrencisi Hagi'yle maç öncesi ve sonrası uzun süre sohbet etti. İkinci 45'te oyuna giren Mariano, yaptığı asistle öne çıktı. Selçuk da günün başarılı isimlerindendi.
RAKİP TUZLA
Galatasaray, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Sueno Hotel'in tesislerinde 2. Lig takımlarından Tuzlaspor ile karşılaşacak. GS TV'den yayınlanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.
NASIL OYNADILAR?
DONK
Ryan Donk, sahanın en iyilerinden birisiydi. Özellikle ayağa paslar ve ikili mücadelelerdeki top çalmaları ve yerinde müdahaleleri ile göz doldurdu. Duran toplarda ise yaptığı kafa vuruşları kulübeden alkış aldı.
EREN
İzinli olan Gomis'in HH yokluğunda maça 11'de başlayan Eren Derdiyok, beklediği pasları alamayınca vasatı aşamadı. Sahada en uzun süre kalan futbolcu olmasına rağmen net pozisyonlardan yararlanamadı. Fakat oldukça istekli ve hırslı gözüktü.
HAKAN
Sezon başında kadro dışı kalan Hakan Balta, hazırlık maçı da olsa yaklaşık 9 ay sonra forma giydi. İkinci yarı Latovlevici'nin yerine oyuna giren Hakan sahaya da kaptan olarak çıktı. Bu da özgüvenini artırdı. Tecrübeli futbolcu sol bekte görev yaptı. Fizik ve kondisyon olarak maç eksiğine rağmen tecrübesi ile hiç sırıtmadı.
LATOVLEVİCİ
Sol bek transferi haberleri etkisinde mi kalmış bilinmez ama sahanın en etkisiz oyuncularından birisiydi. Rumen oyuncu, ileriye çıktığında yaptığı isabetsiz ortalar ile hayal kırıklığı yaşattı, vasat bir görüntü sergiledi.
SELÇUK
İkinci yarıda beklentisi en yüksek olan oyunculardan birisi olan kaptan Selçuk İnan'ın agresif ve istekli futbolu beğeni kazandı. Selçuk İnan özellikle oyun kurma konusunda ve adrese teslim pasları ile dikkat çekti. Oldukça hazır bir görüntü verdi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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