Dev derbi Efes'in

Anadolu Efes, normal sezonun ilk yarısını 10 galibiyetle kapatırken, sarı-kırmızılılar 10. mağlubiyetini yaşadı.

Başantrenör Oktay Mahmuti yönetiminde ilk maçına çıkan Galatasaray Odeabank, karşılaşmaya iyi başladı ve 4. dakikayı 9-6 önde geçti. İyi savunma yapan sarı-kırmızılılar, Göksenin Köksal ve Summers'ın bulduğu sayılarla ilk periyodu 20-18 önde bitirdi.

İkinci çeyreğin ilk bölümüne de savunmada etkili başlayan Galatasaray Odeabank, 16. dakikaya 31-26 önde girdi. Motum, Brown ve Muhaymin Mustafa'nın basketleriyle toparlanan Anadolu Efes, ilk yarıyı 40-37 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda Birkan Batuk, Dunston ve Douglas'ın bulduğu sayılarla 9-0'lık seri yakalayarak başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 49-37. Lacivert-beyazlılar, hücumda sayı üretmekte sorun yaşayan Galatasaray Odeabank karşısında son çeyreğe 60-47 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyoduna 13-1'lik seriyle giren Galatasaray Odeabank, Mehmet Yağmur ve Preldzic'in 3 sayılık basketleriyle 34. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 61-60. Anadolu Efes, oldukça çekişmeli geçen son dakikalarda Birkan Batuk ve Dunston ile kritik sayılar bularak parkeden 76-68 galip ayrıldı.

Galatasaray Odeabank'ta Emir Preldzic mücadelenin 37. dakikasında sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 18 sayı atan Dunston olurken, Galatasaray Odeabank'ta Summers 17 sayı kaydetti.

Anadolu Efes: 76 - Galatasaray Odeabank: 68

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı

Anadolu Efes: McCollum 7, Motum 14, Dunston 18, Simon 6, Douglas 9, Birkan Batuk 6, Brown 14, Muhaymin Mustafa 2

Galatasaray Odeabank: Taylor 9, Summers 17, Hardy 14, Ege Arar 4, Göksenin Köksal 8, Walker 2, Renfroe 3, Emir Preldzic 5, Hopson, Mehmet Yağmur 6

1. Periyot: 18-20

Devre: 40-37

3. Periyot: 60-47

Beş faulle çıkan: 36.21 Ege Arar (Galatasaray Odeabank)