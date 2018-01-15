Basketbol'da ilk devrenin ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2. devre, 27-28 Ocak'ta yapılacak 16. hafta maçlarıyla başlayacak. 15. hafta sonunda oluşan puan tablosuna göre ilk 8'de yer alan takımlar Türkiye Kupası müsabakalarına katılım hakkı elde etti. Türkiye Kupası statüsü gereği çeyrek final eşleşmeleri de ilk devrenin puan sıralamasına göre belli oldu. Kupanın çeyrek finalinde Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes, TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Sompo Japan-Banvit ve Eskişehir Basket-Darüşşafaka maçları oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçlarında alınan sonuçlar, ilk devre sonunda oluşan puan durumu ve 16. hafta maç programı şöyle:

15. HAFTA SONUÇLARI

Banvit-Pınar Karşıyaka: 84-65

TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor: 92-52

Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece: 78-65

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş: 70-83

Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka: 65-98

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket: 100-89

Muratbey Uşak-Trabzonspor: 100-71

Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank: 76-68

PUAN DURUMU

S Takım O G M S Y İçP İçA Puan 1 FENERBAHÇE DOĞUŞ 15 13 2 1310 1081 0 0 28 2 TOFAŞ 15 12 3 1272 1159 0 0 27 3 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 15 11 4 1196 1139 0 0 26 4 ESKİŞEHİR BASKET 15 10 5 1214 1197 0 0 25 5 DARÜŞŞAFAKA 15 9 6 1178 1099 0 0 24 6 BANVİT 15 9 6 1167 1103 0 0 24 7 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL 15 9 6 1155 1133 0 0 24 8 ANADOLU EFES 15 10 5 1213 1198 0 0 24 9 İSTANBUL BBSK 15 7 8 1176 1191 0 0 22 10 GALATASARAY ODEABANK 15 5 10 1189 1189 0 0 20 11 DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE 15 5 10 1177 1223 0 0 20 12 PINAR KARŞIYAKA 15 5 10 1150 1239 0 0 20 13 YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR 15 5 10 1202 1315 0 0 20 14 TRABZONSPOR 15 4 11 1289 1377 0 0 19 15 MURATBEY UŞAK 15 3 12 1143 1224 0 0 18 16 GAZİANTEP BASKETBOL 15 3 12 1122 1286 0 0 18

Not: Anadolu Efes'in 1 puanı silindi

16. HAFTA PROGRAMI

27 Ocak Cumartesi:

13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket (Cebeci)

15.15 Muratbey Uşak-Yeşilgiresun Belediyespor (Uşak Üniversitesi Ömer Halisdemir)

17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor (BJK Akatlar)

20.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Sakarya)

28 Ocak Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Odeabank (Şahinbey)

15.15 Darüşşafaka-TOFAŞ (Ayhan Şahenk)

17.00 Banvit-Fenerbahçe Doğuş (Banvit Kara Ali Acar)

19.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)