Galatasaray'ın konuğu Herbalife Gran Canaria

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak. Grupta yaptığı 2 maçta Darüşşafaka ve Alba Berlin'e yenilerek beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekipte Erman Kunter'in yerine başantrenörlük görevine getirilen Oktay Mahmuti, bu kötü gidişi durdurmaya çalışacak.

E Grubu'nda 3. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle: