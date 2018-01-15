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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'ın konuğu

    Galatasaray'ın konuğu Herbalife Gran Canaria

    Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 3. hafta karşılaşmasında yarın 'nın ekibini ağırlayacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak. Grupta yaptığı 2 maçta ve 'e yenilerek beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekipte 'in yerine başantrenörlük görevine getirilen , bu kötü gidişi durdurmaya çalışacak.

    E Grubu'nda 3. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1. Darüşşafaka 2 2 0 172 135 4
    2. Alba Berlin 2 1 1 176 162 3
    3. Herbalife Gran Canaria 2 1 1 170 169 3
    4. Galatasaray Odeabank 2 0 2 127 179 2

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:05
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