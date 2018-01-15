Galatasaray'ın konuğu Herbalife Gran Canaria
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 3. hafta karşılaşmasında yarın İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibini ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak. Grupta yaptığı 2 maçta Darüşşafaka ve Alba Berlin'e yenilerek beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekipte Erman Kunter'in yerine başantrenörlük görevine getirilen Oktay Mahmuti, bu kötü gidişi durdurmaya çalışacak.
E Grubu'nda 3. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1. Darüşşafaka
|2
|2
|0
|172
|135
|4
|2. Alba Berlin
|2
|1
|1
|176
|162
|3
|3. Herbalife Gran Canaria
|2
|1
|1
|170
|169
|3
|4. Galatasaray Odeabank
|2
|0
|2
|127
|179
|2
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:05
-
Gücüyle ezecek
Toplam 2
Yorum
sezgin yukarıda ki açıklamalar ve analizler inşallah doğrudur. ama en büyük yorumu taraftar yapar
-
Tosic'e 3 talip birden!
Toplam 3
Yorum
slimannniiii 1,5 milyon nedir ya. satmayın kesinlikle! 8-10 milyonluk topçu..
-
TURKUVAZ'da rövanş şöleni! İşte fikstür
Toplam 1
Yorum
RHM Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR Diğer takımlara başarılar.
Galatasaray'ın konuğu Herbalife Gran Canaria haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.