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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş, Nymburk'u ağırlıyor

    Beşiktaş, Nymburk'u ağırlıyor

    , FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 11. haftasında zirve mücadelesinde rakiplerinden biri olan Çekya temsilcisi ile yarın karşılaşacak.

    Siyah-beyazlı ekip, 'u saat 20.00'de BJK Akatlar Spor Salonu'nda konuk edecek. Grubunda yaptığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 yenilgi alan , lider durumda bulunuyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip ise averajla 3. sırada yer aldı.

    Deplasmandaki karşılaşmayı 70-64 kazanan siyah-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmayı kazanırsa grup liderliği konusunda avantaj yakalayacak.


    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:08
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