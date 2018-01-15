Beşiktaş, Nymburk'u ağırlıyor

Siyah-beyazlı ekip, CEZ Nymburk'u saat 20.00'de BJK Akatlar Spor Salonu'nda konuk edecek. Grubunda yaptığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 yenilgi alan Beşiktaş Sompo Japan, lider durumda bulunuyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip CEZ Nymburk ise averajla 3. sırada yer aldı.

Deplasmandaki karşılaşmayı 70-64 kazanan siyah-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmayı kazanırsa grup liderliği konusunda avantaj yakalayacak.



