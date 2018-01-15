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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    , 'a konuk olacak

    Pınar Karşıyaka, Hapoel Holon'a konuk olacak

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda geçen hafta Ewe Baskets'e evinde yenilerek üçüncü sırada kalan , yarın İsrail deplasmanında 'a konuk olacak.

    Holon Toto Arena'daki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Allen ve Erdi yine forma giyemeyecek. Bir an önce son 16'yı garantilemek isteyen Karşıyaka'nın grup aşamasının bitimine 4 maç kala 10 haftada 6 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor. Holon'un ise 3 galibiyet, 7 mağlubiyeti var.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:59
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