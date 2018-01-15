Pınar Karşıyaka, Hapoel Holon'a konuk olacak

Holon Toto Arena'daki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Allen ve Erdi yine forma giyemeyecek. Bir an önce son 16'yı garantilemek isteyen Karşıyaka'nın grup aşamasının bitimine 4 maç kala 10 haftada 6 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor. Holon'un ise 3 galibiyet, 7 mağlubiyeti var.