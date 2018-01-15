Pınar Karşıyaka, Hapoel Holon'a konuk olacak
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda geçen hafta Ewe Baskets'e evinde yenilerek üçüncü sırada kalan Pınar Karşıyaka, yarın İsrail deplasmanında Hapoel Holon'a konuk olacak.
Holon Toto Arena'daki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Allen ve Erdi yine forma giyemeyecek. Bir an önce son 16'yı garantilemek isteyen Karşıyaka'nın grup aşamasının bitimine 4 maç kala 10 haftada 6 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor. Holon'un ise 3 galibiyet, 7 mağlubiyeti var.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:59
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Soldado için Meksika iddiası
Toplam 3
Yorum
Vermezler Sakat futbolycuyu severiz biz hayata vermez başkan .Her hafta biri sakat .
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Bayern'in yıldızından Beşiktaş açıklaması
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Yorum
yavaş yavaş ayaklarınız yere basmaya başladı Beşiktaşım sizi elerse buna kimse şaşırtmasın.
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Sow ilk maçına çıkıyor
Toplam 1
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tolga hos geldin sow
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