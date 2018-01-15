Muratbey Uşak potada umutlu

Deplasmandakı Demir İnşaat Büyükçekmece galibiyetinin ardından 16 sezon takımı çalıştıran eski göz ağrısı Ozan Bulkaz yönetimindeki Trabzonspor'u devrenin son haftasında 100-71'lik farklı skorla dize getiren kırmızı-siyahlılarda yüzler güldü.



Bekir yönetiminde çıktığı 3 maçı 2 galibiyetle geçen Uşak, haftalar sonra son sıradan kurtuldu. Muratbey Uşak, düşme hattının tek basamak üzerindeki Trabzon'la arasındaki farkı da 1 galibiyete indirdi. Önemli bir galibiyet daha alarak iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Aziz Bekir, "Yola devam edeceğiz. Şu an kutlayacak bir şey yok. İnşallah önümüzdeki günlerde yüzümüz daha çok gülecek" diye konuştu.