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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    sağlık kontrolünden geçti

    Patrick Miller sağlık kontrolünden geçti

    ’un 'ın takımından transfer ettiği , takımın sağlık sponsoru olan Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçti.

    , kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Daha önce 'ın takımında forma giyen 26 yaşındaki Birleşik Amerikalı Guard , Gaziantep ekibiyle prensipte anlaştı. Medical Park Hatanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından takıma adapte olmaya çalışan Miller, forma giyeceği Gaziantep Basketbol'un yakın zamanda BC Neptunas ile yapacağı karşılaşma öncesi antrenmanlara başladı.

    Patrick Miller, daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Yeşilgiresun Belediyespor formaları giymişti.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:53
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