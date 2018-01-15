Uşak bozguna uğrattı
Trabzon'u rahat geçen Muratbey Uşak, üst üste 2. galibiyetine imza attı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'n'de Trabzonspor'u konuk eden Muratbey Uşak, rakibini 100-71 mağlup etti. Baştan sona üstün oynayan ev sahibi, ilk periyotu 22-19 önde geçerken; devreye de 52-36 üstün girdü. İkinci yarıda da aradaki farkı koruyan Uşak, final periyotuna 76-58 önde girdiği maçı 29 sayı farkla 100-71 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Uşak ligdeki 2. galibiyetini alırken, geçtiğimiz hafta Tofaş'ı deviren bordo- mavililer; 11. yenilgisini tattı. Günün diğer sonuçları şöyle: Gaziantep - Darüşşafaka: 65-98, Sakarya BB - Eskişehir Basket: 100-89
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Kocaman'dan şaşırtan karar! Mehmet Topal...
Toplam 1
Yorum
ilkay Mehmet gorev adamı ama asla bir büyük takım oyuncusu olamadı
-
Beşiktaş'a dev teklif: 7 milyon €!
Toplam 1
Yorum
hakan hemen !
-
Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
Toplam 7
Yorum
taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
Uşak bozguna uğrattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.