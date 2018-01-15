;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Uşak bozguna uğrattı

    Uşak bozguna uğrattı

    'u rahat geçen , üst üste 2. galibiyetine imza attı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'n'de 'u konuk eden , rakibini 100-71 mağlup etti. Baştan sona üstün oynayan ev sahibi, ilk periyotu 22-19 önde geçerken; devreye de 52-36 üstün girdü. İkinci yarıda da aradaki farkı koruyan Uşak, final periyotuna 76-58 önde girdiği maçı 29 sayı farkla 100-71 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Uşak ligdeki 2. galibiyetini alırken, geçtiğimiz hafta Tofaş'ı deviren bordo- mavililer; 11. yenilgisini tattı. Günün diğer sonuçları şöyle: - : 65-98, BB - : 100-89
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uşak bozguna uğrattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN