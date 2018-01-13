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    14 Ocak 2018, Pazar
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    farklı kazandı

    Banvit farklı kazandı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15'inci hafta karşılaşmasında Bandırma Spor Salonu'nda ’yı konuk eden , karşılaşmadan 84-65 galip gelerek adını ilk 8 takım arasına yazdırdı.

    İlk periyota Metin'in basketiyle başladı. Periyot bitimine 3 dakika kala Rautins'in dış atışıyla farkı giderek açan , Banic ve Jones'in basketlerine rağmen Thomas'ın smaç basketinden sonra periyodu 19-10 önde bitirdi. İkinci periyotta ise devrenin bitmine 5 dakika kala 29-18 önde giden Banvit uzun süre top kaybı yapan Vidmar'ın smaç basketi ve ardından Rautins ile farkı giderek açmaya başladı ve soyunma odasına da 43-29 önde gitti.
    Dönüşte Taylor'ın 3 sayısıyla ikinci yarıya başlayan Banvit, maçın 25'inci dakikasına da 49-42 önde girdi. Taylor ile etkili olan Banvit periyodu Thomas'ın son saniye basketiyle 67-48 önde bitirdi. Son periyotta 19 sayı farkın getirdiği rahatlıkla oynayan Banvit konuk ekibin hücumlarını önlemekte zorlanmadı. Son 2 dakikada daha çok Şehmus, Hazer, Erkin ve Ragıp gibi genç Türk oyunculara yer veren Banvit karşılaşmadan 19 sayı farkla 84-65 galip gelerek ayrıldı. Bu neticeyle Banvit ilk 8 takım arasına girmeye hak kazandı.

    SALON:
    HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Can Mavisu (xx), Mehmet Keseratar (x)
    BANVİT: Thomas 12 (xxx), Şehmuz 3 (xx), Kulig 4 (xxx), Tolga (xx), Erkin 2 (xx), Vidmar 12 (xxx), Rautins 17 (xxx), Rıdvan 4 (xxx), Taylor 17 (xxx), Caloiaro 13 (xxx), Ragıp (xx)
    PINAR KARŞIYAKA: Berk 10 (xxx), Metin 12 (xxx) ,Akif 4 (xx),Waters 4 (xx), Banic15 (xxx) , Mert (xx), Wood (xx), Kennedy 7 (xx), Jones 13 (xxx), Alp (?)
    1. PERİYOT: 19-10
    DEVRE: 43-29
    3. PERİYOT: 67-49
    5 FAUL: Dk. 36.27 Wood (Pınar Karşıyaka)

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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