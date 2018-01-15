Işıl'dan gönderme
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben, Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer olmasının ardından dikkat çekici bir paylaşıma imza attı. Daha önce çok kez Galatasaraylı olduğunu ve Fenerbahçe'den aldığı teklifi reddettiğini açıklayan Işıl, sosyal medya üzerinden Metin Oktay'ın "Bizi sevenleri üzmeyelim baba" sözünü paylaştı. Bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından beğeniyle karşılandı.
Arda, Twitter'da kısa süre içinde 20 bin takipçiden oldu.
Arda, Twitter'da kısa süre içinde 20 bin takipçiden oldu.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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