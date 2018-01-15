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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Işıl'dan gönderme

    Işıl'dan gönderme
    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı , 'ın 'e transfer olmasının ardından dikkat çekici bir paylaşıma imza attı. Daha önce çok kez Galatasaraylı olduğunu ve Fenerbahçe'den aldığı teklifi reddettiğini açıklayan Işıl, sosyal medya üzerinden 'ın "Bizi sevenleri üzmeyelim baba" sözünü paylaştı. Bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından beğeniyle karşılandı.

    Arda, Twitter'da kısa süre içinde 20 bin takipçiden oldu.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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