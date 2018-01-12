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    12 Ocak 2018, Cuma
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    ’ın keyfi yerinde

    Tarık Çamdal’ın keyfi yerinde
    'da tepkilerin odağında yer alan 'ın gitmeye niyeti yok. 1.5 yıllık daha kontratı bulunan Çamdal'ın transfer görüşmeleri yapmadığı ve ayrılmayı düşünmediği belirtildi. 1.6 milyon euro kazanan ve 26 yaşına gelen futbolcu, idmanlara çıkıp parasını alıyor.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:07
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