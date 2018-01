Galatasaray'da 20 Ocak'taki seçim öncesi yeni yönetimini belirleyen Dursun Özbek'in başkan yardımcılığını Nasuhi Sezgin yapacak. Özkan Olcay ikinci başkan, Ahmet Cebeci muhasip üye olacak. Yönetimden ayrılan Eşref Alaçayır'ın yerine hukuk işleri Mehmet Dedeoğlu'na bağlanacak. Voleybol şubesi Ali Yüce'ye teslim edilirken, yine basketbol şubesinin başına geçmesi beklenen Can Topsakal'ın dün taraftar tepkileri üzerine bu şubedeki görevlerini bırakması üzerine başka bir ismin bu görevi üstlenmesi bekleniyor. Dursun Özbek'in futbolla ilgili kararların alındığı Sportif A.Ş. yönetimine de yeni yönetimden Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu ve Ahmet Cebeci'nin yanı sıra kardeşi Mehmet Özbek'i dahil edeceği öğrenildi.



Sabah