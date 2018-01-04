Dursun Özbek görevleri belirledi
Galatasaray'da 20 Ocak'taki seçim öncesi yeni yönetimini belirleyen Dursun Özbek, görevlendirmeleri de yaptı.
Galatasaray'da 20 Ocak'taki seçim öncesi yeni yönetimini belirleyen Dursun Özbek'in başkan yardımcılığını Nasuhi Sezgin yapacak. Özkan Olcay ikinci başkan, Ahmet Cebeci muhasip üye olacak. Yönetimden ayrılan Eşref Alaçayır'ın yerine hukuk işleri Mehmet Dedeoğlu'na bağlanacak. Voleybol şubesi Ali Yüce'ye teslim edilirken, yine basketbol şubesinin başına geçmesi beklenen Can Topsakal'ın dün taraftar tepkileri üzerine bu şubedeki görevlerini bırakması üzerine başka bir ismin bu görevi üstlenmesi bekleniyor. Dursun Özbek'in futbolla ilgili kararların alındığı Sportif A.Ş. yönetimine de yeni yönetimden Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu ve Ahmet Cebeci'nin yanı sıra kardeşi Mehmet Özbek'i dahil edeceği öğrenildi.
Sabah
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:54
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Beşiktaş'ın eski yıldızı paylaşılamıyor!
Toplam 1
Yorum
Nirvana Gayet iyi bir oyuncuydu . Niye Beşiktaşdan ayrıldı acaba ?
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Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 11
Yorum
Nirvana Beşiktaş devamlı futbolcu satıyor ama borçlar hiç azalmıyor . Gaziantepsporda böyleydi . Beşiktaş kongre üyeleri dikkat !!!!
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Trabzonspor Mas'ı ikna etmeye çalışacak
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU Ohh isteyen gitsin ne güzel iş. Kardeşim sözleşmen var otur aşağıya, top oynamazsan da mehmet ekici gibi futbol hayatın biter.
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