 Dursun Özbek görevleri belirledi – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    görevleri belirledi

    <a href="/index/dursun-ozbek?id=70299f29-d346-40ec-bd05-5732a84442bd" class="" rel="tag">Dursun Özbek</a> görevleri belirledi

    'da 20 Ocak'taki seçim öncesi yeni yönetimini belirleyen , görevlendirmeleri de yaptı.

    'da 20 Ocak'taki seçim öncesi yeni yönetimini belirleyen 'in başkan yardımcılığını Nasuhi Sezgin yapacak. Özkan Olcay ikinci başkan, Ahmet Cebeci muhasip üye olacak. Yönetimden ayrılan Eşref Alaçayır'ın yerine hukuk işleri Mehmet Dedeoğlu'na bağlanacak. Voleybol şubesi Ali Yüce'ye teslim edilirken, yine basketbol şubesinin başına geçmesi beklenen Can Topsakal'ın dün taraftar tepkileri üzerine bu şubedeki görevlerini bırakması üzerine başka bir ismin bu görevi üstlenmesi bekleniyor. 'in futbolla ilgili kararların alındığı Sportif A.Ş. yönetimine de yeni yönetimden Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu ve Ahmet Cebeci'nin yanı sıra kardeşi Mehmet Özbek'i dahil edeceği öğrenildi.

    Sabah

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:54
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