 Sneijder LA Galaxy ile anlaştı! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    LA Galaxy ile anlaştı!

    Sneijder LA Galaxy ile anlaştı!

    'la yollarını ayırdıktan sonra Nice'te istediğini bulamayan Wesley , futbol kariyerini MLS'te sürdürme kararı aldı.

    Fransa'da istediği forma şanslarını bulamayan ve teknik direktörü Lucien Favre ile anlaşamadığı belirtilen Hollandalı yıldız, daha önceki röportajlarında bahsettiği gibi kariyerinin son dönemini Amerika'da geçirecek.

    Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre; LA Galaxy kısa bir süre içerisinde 'in transferini resmen duyuracak. Öte yandan Hollandalı yıldızın da Fransa'dan ayrılmak için eşyalarını topladığı ve transferinin sonuçlanmasını beklediği ifade edildi.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:20
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