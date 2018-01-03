Sneijder LA Galaxy ile anlaştı!
Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra Nice'te istediğini bulamayan Wesley Sneijder, futbol kariyerini MLS'te sürdürme kararı aldı.
Fransa'da istediği forma şanslarını bulamayan ve teknik direktörü Lucien Favre ile anlaşamadığı belirtilen Hollandalı yıldız, daha önceki röportajlarında bahsettiği gibi kariyerinin son dönemini Amerika'da geçirecek.
Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre; LA Galaxy kısa bir süre içerisinde Sneijder'in transferini resmen duyuracak. Öte yandan Hollandalı yıldızın da Fransa'dan ayrılmak için eşyalarını topladığı ve transferinin sonuçlanmasını beklediği ifade edildi.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:20
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 14
Yorum
ulaş şuan fenerbahçenin başında olabilecek en iyi teknik direktör aykut kocamandır. Bunun aksini söyleyen insan nankörlük ediyordur
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Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama!
Toplam 2
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MERT Galatasaray'ın şampiyonluk için 3A ya ihtiyacı var. Sonuç kesin şampiyonluk. Abdurrahim, Arda,Asamoah.
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 10
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gs Arda,ya 6-7mio diger oyunculara anca 1mio...yazik olur Basaksehire
Sneijder LA Galaxy ile anlaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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