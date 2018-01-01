BU sezonun tartışılan isimlerinden Belhanda, en iyiler arasına girdi. G.Saray formasıyla ligde forma giydiği 16 karşılaşmada 6 asist yapan Faslı futbolcu, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük liginde öne çıkan isimlerden biri oldu.