 Belhanda zirvede – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    zirvede

    <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a> zirvede
    BU sezonun tartışılan isimlerinden Belhanda, en iyiler arasına girdi. G.Saray formasıyla ligde forma giydiği 16 karşılaşmada 6 asist yapan Faslı futbolcu, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük liginde öne çıkan isimlerden biri oldu.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:53
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