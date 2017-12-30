 Çağlar Söyüncü bombası – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    bombası

    Çağlar Söyüncü bombası

    Genç stoper için nabız yoklandığı ileri sürüldü

    ilk yarının son maçlarında savunmada sıkıntı yaşayan Galatasaray'da stopere de takviye gündemde. 'in bu mevki için A Milli Takım'dan öğrencisi Çağlar Söyüncü'nün ismini yönetime verdiği iddia edildi.

    21 yaşındaki oyuncu, Altınordu'dan 2016 yazında 2.5 milyon euro'ya Freiburg'a gitmişti. Bundesliga'da bu sezon 11 maçta forma giyen ve 1 gol atan Çağlar ile Premier Lig'den de bazı takımların ilgilendiği belirtiliyor. Sarıkırmızılılar'ın Çağlar'ın menajeri ile temas kurarak nabız yokladığı, şartlar uyarsa teklif yapacağı ileri sürüldü.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:46
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