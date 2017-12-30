Çağlar Söyüncü bombası
Genç stoper için nabız yoklandığı ileri sürüldü
21 yaşındaki oyuncu, Altınordu'dan 2016 yazında 2.5 milyon euro'ya Freiburg'a gitmişti. Bundesliga'da bu sezon 11 maçta forma giyen ve 1 gol atan Çağlar ile Premier Lig'den de bazı takımların ilgilendiği belirtiliyor. Sarıkırmızılılar'ın Çağlar'ın menajeri ile temas kurarak nabız yokladığı, şartlar uyarsa teklif yapacağı ileri sürüldü.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:46
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Hep orada otursun
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Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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