 Kupada rakip Buca – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Kupada rakip Buca

    Kupada rakip Buca

    G.Saray, son 16 turu ilk maçında Bucaspor’u ağırlıyor. 20.30’daki maç A Spor’da

    SARI-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetimindeki ikinci sınavını bu akşam Bucaspor karşısında verecek. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçı saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadelenin bilet satışı sürüyor. Fiyatlar 30 ile 200 lira arasında. 2. Lig'de yer alan Buca, 5. turda Sivasspor'u (1-2 ve 1-0) eleyerek sürpriz yapmıştı. Galatasaray da Sivas Belediye'yi 5-1 ve 1-2'lik skorlarla saf dışı bıraktı

    Sahne yerlilerin
    A    slan, Bucaspor karşısına yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile çıkacak. Terim'in; Tarık, Koray, Emrah gibi ligde fazla şans bulamayan isimlere de görev verip, performanslarına göre bu isimlerden bazıları ile yolları ayırması bekleniyor.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:28
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