Kupada rakip Buca

-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetimindeki ikinci sınavını bu akşamkarşısında verecek.Son 16 turu ilk maçı saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.'ndaki mücadelenin bilet satışı sürüyor. Fiyatlarilearasında. 2. Lig'de yer alan Buca, 5. turda'u (1-2 ve 1-0) eleyerek sürpriz yapmıştı. Galatasaray da Sivas Belediye'yi 5-1 ve 1-2'lik skorlarla saf dışı bıraktıBucaspor karşısına yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile çıkacak. Terim'in;gibi ligde fazla şans bulamayan isimlere de görev verip, performanslarına göre bu isimlerden bazıları ile yolları ayırması bekleniyor.