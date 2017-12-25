Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...

Terim, imza töreninde dönmesi konusunu gündeme getirdiği Sevilla'da kiralık oynayan Carole'un Galatasaray'a dönüş yolu açıldı.

İspanyol kulübü, Carole'un sezon sonuna kadar olan sözleşmesini devre arasında feshederek Galatasaray'a katılması şansını sağladı.

Bein Sports'un haberine göre; Fatih Terim'in Juventus'taki asıl mevkisi orta sahanın solu olan ve sol bek de oynayan Ganalı Kwadwo Asamoah için de ısrarcı olduğu ve bu futbolcu için İtalya'daki bağlantılarını devreye soktuğu öğrenildi.

Ayrıca Terim'in Bucasspor maçında da sergileyecekleri performansa göre gidecek ve kalacak futbolcular konusunda görüşünü netleştirecek.