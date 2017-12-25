 Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor... – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    devreye girdi! Sol bek geliyor...

    Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...

    'da 'in takımın başına geçmesiyle transferde rota da belli olmaya başladı. Terim'in ilk hedefi basın toplantısında da söylediği gibi sol bek...

    Terim, imza töreninde dönmesi konusunu gündeme getirdiği Sevilla'da kiralık oynayan Carole'un 'a dönüş yolu açıldı.

    İspanyol kulübü, Carole'un sezon sonuna kadar olan sözleşmesini devre arasında feshederek Galatasaray'a katılması şansını sağladı.

    Bein Sports'un haberine göre; Fatih Terim'in Juventus'taki asıl mevkisi orta sahanın solu olan ve sol bek de oynayan Ganalı Kwadwo Asamoah için de ısrarcı olduğu ve bu futbolcu için İtalya'daki bağlantılarını devreye soktuğu öğrenildi.

    Ayrıca Terim'in Bucasspor maçında da sergileyecekleri performansa göre gidecek ve kalacak futbolcular konusunda görüşünü netleştirecek.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:01
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