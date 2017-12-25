Cimbom'un gözdesi Premier Lig yolcusu!
Celtic'in 20 yaşındaki ve Avrupa'nın dev takımları tarafından izlenen forveti Moussa Dembele'nin yeni takımı Brighton & Hove Albion oldu.
Bir dönem Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun uğraşlar verdiği Moussa Dembele, Fulham'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Celtic'in yolunu tutmuştu. İskoç ekibinde gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Dembele, Premier Lig'e gitti.
TAM 20 MİLYON EURO!
Skysports'un haberine göre, İskoç takımı Celtic, Brighton & Hove Albion'ın yaptığı 20 milyon euroluk teklifi kabul etti ve transfere izin verdi.
YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ
Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi takımların da istediği Moussa Dembele böylece Ocak ayından itibaren bu sezon Premier Lig'e çıkan Brighton & Hove Albion forması giyecek ve belki de buradaki performansıyla çok daha büyük bir ücrete Avrupa'nın dev takımlarının yolunu tutacak.
Mali asıllı Fransız oyuncu bu sezon Celtic formasıyla çıktığı 19 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:46
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